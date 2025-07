Rio Grande da Serra. E a esperança na memória oficial. A palavra do secretário. Os passos a serem seguidos. É assim mesmo na esfera pública.

Que venha o Museu

Texto: Humberto Pastore

A manchete sobre a criação do Museu de Rio Grande da Serra terá que aguardar mais um pouco. A Prefeitura vai dar início de forma mais imediata à criação do Centro de Memória.

Um dos oradores do encontro de memorialistas do Grande ABC, em 27 de junho, foi o secretário adjunto de Desenvolvimento e Turismo, Cristopher Ferraz de Araujo.

Disse, o secretário, que Rio Grande da Serra está dando os primeiros passos para criar o Centro de Memória, o embrião para um futuro museu na cidade.

Para esse primeiro momento, a Prefeitura dará início ao processo para estimular a população a realizar a doação de fotos e documentos. O material recebido poderá ser utilizado tanto para divulgação em exposição e publicações.

O PODER PRESENTE

Depois de seis encontros, os memorialistas tiveram, pela primeira vez em Rio Grande da Serra – no sétimo encontro – a presença do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

Participaram o prefeito Akira Auriani e o presidente da Câmara Municipal, Claurício Bento.

O prefeito, em sua fala, enalteceu o trabalho dos memorialistas, “verdadeiros guardiões da memória”. Akira citou que em seu governo a história da cidade tem e terá sempre um espaço especial, principalmente pelos ensinamentos que recebeu de sua ancestral, a Dra. Gisela Leonor Saar, figura humana ímpar que demonstrava com seus atos o extremo carinho para com o passado da cidade.

Já o presidente da Câmara Municipal expressou sua alegria por ver encontro como esse sendo realizado em solo de Rio Grande da Serra. Ele colocou o espaço de reunião da Câmara para futuros encontros sobre a memória de nossa região.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 - Priscila Zambotto

ESPERANÇA. O discurso do secretário Cristopher Ferraz de Araujo, as presenças do prefeito Akira Auriani, do presidente da Câmara, Claurício Bento, e do jornalista Humberto Pastore. Ao fundo, dois símbolos de Rio Grande, a capela de São Sebastião e o bondinho que interligava o Centro ao bairro da Pedreira

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 6 de julho de 1975 – Edição 2791

PREVENÇÃO - Tramitava na Assembleia Legislativa de São Paulo projeto de lei do Executivo estadual alterando as normas de prevenção contra incêndio de edificações.

Escadas especiais, saídas de emergência e fiscalização permanente passariam a ser exigidas.

As providências eram as primeiras depois das tragédias nos edifícios Andraus e Joelma, em São Paulo

IMPRENSA – Editoria de Turismo do Diário dava início a uma jornada de 11 mil quilômetros rumo a Manaus, via Estados de São Paulo, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, Pará, Goiás e Minas Gerais, além de parte da Bolívia. Em pauta, reportagens.

Na coordenação da viagem, Juliano Morgado. Da equipe faziam parte Maury de Campos Dotto, Edison Motta e Zeilaval Bruscagin. Apoio: General Motors.

MEMÓRIA – São Bernardo estudava a criação do Museu do Cinema, para imortalizar a então desativada Companhia Cinematográfica Vera Cruz.

NOTA DA MEMÓRIA – A ideia nunca saiu do papel.

SAUDE – Em estudo uma campanha de vacinação em massa contra a poliomielite.

EM 7 DE JULHO DE...

1905 – Anunciada a execução de pintura, colocação de ladrilhos e consertos das cocheiras do Desinfetório Central, em São Paulo.

Na Rua Boa Vista, bairro do Brás, um acidente comum à época: um jovem atropelado por carroça.

1920 – Associação Permanente de Estradas de Rodagem promovia o ‘raid’ Catanduva a São Paulo.

A entidade tinha 405 sócios, um apenas de São Bernardo.

NOTA - Rally-Raid é uma modalidade de automobilismo que envolve longas distâncias e terrenos variados, como desertos e montanhas.

1940 – Cinco equipes da região disputavam o Campeonato Paulista de Futebol, Divisão Intermediária: Cerâmica FC, Corinthians FC, EC São Bernardo (campeão do Torneio Inicio), Primeiro de Maio FC e São Caetano EC (campeão invicto do certame).

No Pacaembu, São Paulo 4, Portuguesa Santista 1, pelo Campeonato Paulista da Divisão Principal. O jogo foi transmitido pela Rádio São Paulo com narração de Aurélio Campos.

1955 – Realizava-se no Ibirapuera a III Bienal de São Paulo. Na abertura, o discurso de Sérgio Milliet, escritor e pintor.

Principal organizador da bienal, Francisco Matarazzo Sobrinho, o Cicilo Matarazzo, mecenas da arte, criador de obras como a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo.

Greve geral era decretada pelos trabalhadores nos cinemas. Mesmo assim, a maioria das salas exibidoras funcionou normalmente, com os que furaram o movimento e bilheteiros, operadores e lanterninhas improvisados.

2024 – Há um ano, Memória noticiava o segundo encontro dos memorialistas, realizado em 28 de junho, na Academia de Letras da Grande São Paulo, edifício da Fundação Pró-Memória – o encontro anterior, o primeiro, foi realizado no Salão Nobre do Diário do Grande ABC.

HOJE

Dia Mundial do Chocolate. Marca a introdução do chocolate na Europa no século XV, com raízes nas tradições maias e astecas do cultivo do cacau.

Dia do Voluntário Social.

Dia Estadual do Funk em São Paulo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 7 de julho: Beneditinos (PI), Candelária e Pelotas (RS), Conceição do Coité (BA), Corupá (SC) e Nossa Senhora do Socorro (SE).

Festa de todos os Pontífices Romanos

7 de julho

Celebrada na Basília de São Pedro. Assinala o blog do Vatican News: “A Igreja convida os fiéis a rezar pelos papas, como Jesus o fez com Pedro, para que possam confirmar seus irmãos na fé. Por isso, o papa Francisco pedia sempre: “Não se esqueçam de rezar por mim”.

Ilustração – Vatican News