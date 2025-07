PT elege novos presidentes de diretórios em seis cidades

O PT (Partido dos Trabalhadores) realizou ontem o PED (Processo de Eleições Diretas), que elegeu os novos presidentes dos diretórios municipais para o período 2025-2029 em todo Brasil, assim como os comandos estaduais e nacional. No Grande ABC, seis dirigentes foram definidos na votação que ocorreu das 9h às 17h. Em Santo André, haverá segundo turno, previsto para 20 de julho. No total, as eleições na região contaram com a participação de 6.094 filiados do partido que escolheram entre 12 candidatos. A apuração terminou por volta das 23h.

Em Santo André, 1.586 filiados compareceram à votação, mas não conseguiram definir um presidente. A disputa ficou, para o segundo turno, entre Eric Silva, que recebeu 779 votos, e Sérgio Verginio, que teve 698. O candidato Aylton Affonso foi o menos votado, com 109, e ficou de fora.

Em São Bernardo, 839 filiados foram às urnas, entre eles a vereadora Ana do Carmo. Max Pinho foi eleito com 680 votos. Seu oponente, Lidney Soares, recebeu 103. Brancos e nulos somaram 56 votos. Max Pinho assumirá o lugar de Cleiton Coutinho, que apoiava seu nome para a sucessão. “Nestes seis anos no comando, peguei um período muito difícil para o PT, com o Lula (presidente Luiz Inácio Lula da Silva) sofrendo uma série de acusações. Ainda assim, conseguimos manter um bom desempenho, com a vitória nas eleições de 2022. Acredito que o Max dará continuidade a esse trabalho que vem sendo feito para fortalecer o PT para as eleições presidenciais de 2026”, afirmou Cleiton Coutinho.

Único candidato por São Caetano, Tião Vieira é o novo presidente da sigla no município. Ele recebeu 91 votos dos 109 filiados que compareceram às urnas. “Estou muito feliz em ser presidente do partido em São Caetano. Vou trabalhar muito para que o PT de São Caetano volte a ser forte”, disse.

Diadema teve 1.841 votantes e elegeu o ex-vereador José Antonio, com 1.393 votos, que concorria com Lício Lobo e obteve 310 votos. Em Mauá, o deputado estadual Rômulo Fernandes foi reeleito, com 1.344 dos 1.533 votos, na disputa com Luiz Cuer, que recebeu 134.

Ribeirão Pires também teve somente uma candidata, a vereadora Fernanda Henrique, que recebeu 92 votos do total de 99. Rio Grande da Serra, também com chapa única para presidência municipal, elegeu Anita Ramos, escolhida por unanimidade pelos 87 votantes. Não houve votos em branco ou nulos.

NACIONAL

Até o fechamento desta edição, a apuração dos resultados estadual e nacional ainda não tinha sido concluída. Os votos, feitos por cédula de papel, tiveram contagem manual. O favorito para suceder Gleisi Hoffmann, que esteve na presidência nacional do PT por oito anos, é Edinho Silva. Esta é a primeira eleição do partido após a Operação Lava Jato.