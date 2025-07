Marcelo Lima vai à Vila Feliz anunciar recapeamento asfáltico

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, esteve na manhã deste domingo (6) na Vila Feliz, na região do Bairro Baeta Neves, onde foi recebido por moradores na Rua Nobre, para assinar a ordem de serviço para recapeamento asfáltico de sete vias da localidade. As melhorias fazem parte do Programa Minha Rua Nova, e incluem revisão na iluminação pública, na praça e troca do ponto de ônibus, entre outras benfeitorias.



As intervenções fazem parte de um pacote que vai beneficiar, no total, 61 ruas do Saracantan II e começaram porque a Sabesp já fez a troca da rede coletora de esgoto para aumentar a capacidade e resolver problema de refluxo que atormentava a população local. O evento contou com as presenças da vice-prefeita, Jessica Cormick, de secretários, do presidente da Câmara, Danilo Lima, de outros vereadores e líderes comunitários da região.



O prazo estimado para conclusão dos serviços na Vila Feliz é de até 30 dias, com investimento de R$ 280 mil por parte da Sabesp, que também executará a troca da rede coletora de esgoto em outras vias do Saracantan II. Assim que os serviços forem sendo concluídos, a Prefeitura vai autorizar o recapeamento, porque não é financeiramente viável recuperar as ruas antes de a empresa fazer as intervenções, conforme explicou Marcelo Lima aos moradores que acompanharam o evento deste domingo.



“Hoje nós estamos aqui para dar a ordem para iniciar o recapeamento das ruas da Vila Feliz, uma demanda antiga dos moradores que não tinha recebido atenção, até agora, porque nós vamos fazer. E não adiantava fazer o asfalto e depois a Sabesp vir e abrir a rua, que isso é desperdiçar dinheiro que é da população, de vocês. Não vou fazer isso", frisou.



"Nosso governo tem o olhar para o município todo, porque nossa missão é fazer de São Bernardo uma cidade melhor para todos. E não vai ser só o asfalto que vai ficar novinho, pois vamos verificar a iluminação pública, melhorias que teremos de fazer para deixar o bairro mais bonito e mais seguro. Deixar o bairro de forma que cada morador poderá dizer eu vivo feliz na Vila Feliz”, disse Marcelo Lima.



Moradora da Vila Feliz há pouco mais de 20 anos, a mineira de Açucena Lourdes Dias, 65 anos, disse que em todo esse tempo, não houve qualquer ação para melhorar o asfalto nem para resolver o problema da coleta de esgoto, que voltava para as casas mesmo que não chovesse. Essa parte foi resolvida com o serviço realizado pela Sabesp, e agora será a vez de o bairro todo ter uma nova pavimentação, entre outras melhorias anunciadas pelo prefeito.



“Aqui era um transtorno, porque a rede de esgoto não dava conta e voltava para dentro das casas, problema que enfrento desde que vim morar aqui, há mais de 20 anos, mas que agora foi resolvido. No asfalto também ninguém mexeu nesse tempo, mas agora o prefeito Marcelo Lima mandou fazer o serviço. A gente sabe que vai ter um transtorno, mas o importante é que depois nosso bairro vai ficar ótimo”, comentou, ao lembrar que veio para São Bernardo em 1970, morou em Ribeirão Pires e decidiu voltar. Ela reside na parte de baixo de uma casa na Rua Nobre, enquanto na parte de cima mora uma das duas filhas e o neto.



MINHA RUA NOVA

O programa lançado em fevereiro pelo prefeito Marcelo Lima já beneficiou mais de 300 ruas e avenidas em diversas regiões da cidade, como nos bairros Carminha, Vila Vitória, Detroit, Vila Cruzeiro, Jardim Cláudia, Paulicéia, Riacho Grande, Baeta Neves, Parque Hawaii, Sítio Bom Jesus, Jardim do Mar, e chegou também no Bairro Assunção e Jardim Lavínia.