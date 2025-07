População indica pontos de ônibus mais perigosos em São Bernardo

Desde que foi lançada, em 16 de janeiro, a Operação Direto ao Ponto já realizou 24.949 rondas em 987 paradas de ônibus por toda a cidade de São Bernardo. Em seis meses, a GCM (Guarda Civil Municipal) com apoio da ROMU (Ronda Ostensiva Municipal) e motocicletas da Polícia Militar, recuperaram 118 produtos, dentre eles celulares, notebooks, tablet, fone de ouvido, entre outros.

“São quase dois objetos recuperados por dia nestes primeiros seis meses de Operação que garante à população maior proteção no entorno de paradas de ônibus nos horários de maior concentração de usuários. Outras 12 ocorrências foram registradas no Distrito Policial”, disse o prefeito Marcelo Lima.

Ampliando as ações para a segurança dos usuários de transporte público, a Prefeitura de São Bernardo lança uma nova etapa da Operação Direto ao Ponto. Após ouvir as demandas da população nas audiências públicas do Voz da Gente – Cidade Pra frente, a Secretaria de Segurança vai deslocar viaturas para os locais onde há maior incidência de denúncias de insegurança próximo às paradas de ônibus.

“Além das rondas ostensivas com viaturas da ROMU e motocicletas, vamos deixar estacionadas ao lado dessas paradas de ônibus viaturas de área com a presença de Guardas Civis Municipais que vão acompanhar o fluxo de embarque e desembarque, garantindo assim maior sensação de segurança, buscando coibir as práticas criminosas. Os locais em que elas vão ficar é fruto da análise dos pedidos da população tanto no 153, número de atendimento da GCM, quanto do pedido popular nos PPAs que estamos acompanhando”, salientou Major Topalian, Secretário de Segurança municipal.