Dia Mundial das Zoonoses alerta para a prevenção da dengue

Neste domingo (6) é celebrado o Dia Mundial das Zoonoses, doenças transmitidas por animais ao ser humano e vice-versa, como dengue, doenças de chagas, febre amarela e raiva. Uma das maiores preocupações da região é o controle da dengue, pois, após ter zerado as mortes por dengue em 2023, no ano passado o Grande ABC registrou 42.707 pessoas contaminadas, dos quais 39 vieram à óbito.



Em 2025, já foram 14.971 casos e nove óbitos, sendo um em Santo André, dois em São Bernardo, cinco em Diadema e um em Ribeirão Pires. Os dados são do painel de arboviroses do Ministério da Saúde.



A vacina e a eliminação dos focos do mosquito transmissor são as principais formas de evitar a doença. Por isso, as prefeituras têm atuado nas duas frentes. A vacinação é ofertada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, nas UBSs (Unidade Básica de Saúde), de segunda a sexta-feira.



COMBATE



Para combater os focos do mosquito transmissor, os agentes de controle de zoonoses dos municípios realizam as atividades preconizadas no Plano Nacional de Controle do Aedes aegypti, desenvolvido pelo Ministério da Saúde.



Entre elas, está o monitoramento de locais com infestação do mosquito e de pontos que podem se tornar criadouros por terem recipientes com água parada. Os agentes também visitam imóveis com grande circulação para eliminar os riscos e orientar a população.



Outra estratégia é a nebulização, que consiste na aplicação de inseticida nas áreas mais propensas à proliferação do Aedes aegypti.



POPULAÇÃO



Segundo o responsável pela Secretaria Municipal da Saúde, Antônio Carlos do Nascimento, a população tem papel fundamental na prevenção das zoonoses. “O setor público adota ações voltadas para a saúde humana, animal e ambiental. E é importante que os moradores conheçam a transmissão das doenças e, com isso, possam adotar hábitos para eliminar a cadeia de transmissão, como é o caso da vistoria em casa e a vacinação para inúmeras doenças”, explicou.

LEIA TAMBÉM:

Atendimento ambulatorial por diabetes sobe 55% em dois anos