Sinta os sabores, cores e emoções do Festival de Inverno de São Roque

A cidade de São Roque, a apenas 60 km da capital paulista, convida os visitantes a viverem experiências únicas no Festival de Inverno 2025, que acontece até 27 de julho com uma programação intensa e diversificada para toda a família.

Ao longo de seis semanas, turistas e visitantes podem desfrutar uma combinação de cultura, gastronomia, natureza e, claro, vinhos de excelência produzidos na cidade, em meio às belas paisagens da região, que favorecem o turismo romântico, rural, enogastronômico, de aventura e de negócios.

Entre os destaques da programação, está o tradicional Festival das Cerejeiras – Sakura Matsuri, que encanta o público com um verdadeiro espetáculo da natureza: a florada das cerejeiras japonesas, símbolo de beleza e renovação. O festival chega à sua 28ª edição com apresentações culturais japonesas (danças típicas, animes, artes marciais, música), oficinas interativas como origami, além de uma rica gastronomia oriental. O cenário é perfeito para fotos, contemplação e vivências culturais em família. O Festival ocorre neste fim de semana e nos dias 12 e 13 deste mês no Parque Bunkyo Kokushikan.

Já no espaço especial “Turismo São Roque”, os visitantes poderão degustar e adquirir rótulos selecionados das vinícolas XV de Novembro, Bella Quinta e Canguera, integrantes do renomado Roteiro do Vinho, que transforma a cidade em um dos principais polos de enoturismo do Brasil. A harmonização entre os sabores dos vinhos locais e a culinária oriental do evento cria uma experiência sensorial única.

“É o terceiro ano que participamos e é sempre uma alegria unir as culturas da nossa cidade e harmonizar nossos vinhos com a gastronomia oriental, oferecendo qualidade e sabor aos turistas e visitantes”, destaca Alex Santiago de Moraes, presidente do Sindusvinho (Sindicato dos Fabricantes de Vinho de São Paulo).

Além do Sakura Matsuri, o Festival de Inverno São Roque 2025 conta com uma agenda repleta de atrações para todos os perfis: apresentações musicais à beira do lago, degustações às cegas e jantares harmonizados, caminhadas de inverno em meio à natureza, peças teatrais infantis e encontros de carros antigos, eventos esportivos e festivais de cerveja artesanal.

A programação é fruto de uma parceria público-privada entre a Prefeitura e diversos empreendedores locais, evidenciando o potencial turístico e cultural da cidade. Segundo Leodir Ribeiro, presidente do Roteiro do Vinho, “são seis semanas de shows e eventos, mostrando todo o potencial do Roteiro do Vinho e da cidade como um todo”.

“A nova geração de enólogos e produtores da cidade faz questão de carregar a mesma paixão e tradição dos antepassados, mas com o olhar no futuro, dedicado ao desenvolvimento de novos rótulos que priorizam a riqueza sensorial e entregam maior complexidade na taça. É isso que queremos mostrar no Festival de Inverno”, reforça Alex Santiago.

Tradição e lazer rural na Vinícola XV de Novembro e na Fazenda Angolana

Entre as diversas atrações da cidade de São Roque, duas merecem destaque especial por proporcionar experiências autênticas e inesquecíveis: a Vinícola XV de Novembro e a Fazenda Angolana.

Fundada em 1917, a Vinícola XV de Novembro é uma das mais antigas e tradicionais da região, sendo parte essencial do famoso Roteiro do Vinho de São Roque. Administrada por gerações da mesma família, a vinícola carrega um legado centenário, preservando técnicas artesanais de produção ao mesmo tempo em que investe em tecnologia para garantir a qualidade dos seus rótulos. A vinícola é conhecida pela hospitalidade, pelo charme rústico e por oferecer uma experiência completa de enoturismo.

Se a ideia é um passeio com clima rural e diversão ao ar livre, a Fazenda Angolana é o lugar ideal. Localizada também na Estrada do Vinho, a fazenda encanta visitantes de todas as idades com seu clima acolhedor e programação voltada para o lazer familiar e o contato com os animais.

A fazenda funciona como um parque rural interativo, com diversas atividades, como mini zoológico, com mais de 200 animais, como lhamas, araras, cabritos, pôneis e avestruzes; passeios a cavalo ou de charrete, em trilhas tranquilas pela natureza; payground e áreas de lazer para as crianças; restaurante e empório rural, com pratos típicos, doces artesanais, licores, queijos e produtos frescos da roça.

A Fazenda Angolana é perfeita para um passeio em família ou para quem quer desacelerar e aproveitar a tranquilidade do interior.

Serviço

Festival das Cerejeiras - Datas: 6, 12 e 13 de julho de 2025

Horário: Sábados das 10h às 19h e Domingos, das 10h às 17h

Local: Parque Bunkyo Kokushikan, Estrada Municipal do Carmo, 801, São Roque, SP

Entrada: Gratuita

Estacionamento: R$ 50 por veículo de passeio

Transporte Coletivo: https://www.sympla.com.br/evento/onibus-para-o-28-festival-das-cerejeiras-bunkyo-sakura-matsuri/2982837

Vinícula XV de Novembro - Aberta de de segunda à sexta, das 09h às 17h e nos sábados, domingos e feriados, das 09h às 18h. Informações sobre o espaço: (11) 93336-2478. Estrada do Vinho, Km 4,5 – Sorocamirim.

Fazenda Angolana - Estrada Turística da Angolana , nº 257. Em julho, mês de férias escolares, o espaço funciona de terça a domingo e feriados, das 9h às 17 horas.

