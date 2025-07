Gramado deve receber 800 mil turistas nas férias de julho

Gramado, na Serra Gaúcha, se firma mais uma vez como um dos destinos favoritos dos brasileiros para as férias de julho. A Secretaria Municipal de Turismo estima receber cerca de 800 mil visitantes apenas neste mês, reforçando a alta temporada de inverno na cidade, que é famosa pelo clima frio, paisagens charmosas e rede hoteleira de excelência.



Segundo projeções, a ocupação dos hotéis deve chegar a uma média de 75%, com picos de até 85% nos finais de semana e na segunda quinzena do mês, quando as famílias costumam aproveitar mais os dias de folga escolar. A expectativa acompanha dados de um levantamento recente da Booking.com, que aponta Gramado como o segundo destino mais buscado por viajantes brasileiros para este período.



Além do movimento intenso em julho, o município já se prepara para manter o fluxo de turistas em agosto, quando acontece o tradicional Festival de Cinema de Gramado — evento que atrai visitantes de todo o país e também do exterior, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local.



Para toda a temporada de inverno, de junho a agosto, a cidade projeta alcançar a marca de 2 milhões de visitantes, número que impulsiona a economia local em diversos setores.



A Secretaria de Turismo destaca que Gramado está estruturada para receber turistas com opções de lazer para todas as idades, excelente gastronomia, atrações culturais e uma paisagem ainda mais encantadora nesta época do ano, com ruas decoradas e iluminadas.



Para quem busca curtir o frio, passear em família ou aproveitar a programação especial de inverno, Gramado segue como um destino completo, unindo charme, conforto e hospitalidade na alta temporada.