SOS Bairros debate podas de árvores

Podas de árvores

O aposentado José Ademar da Cunha, 69 anos, que mora há quatro décadas na Rua Chui, no bairro Vila Pires, em Santo André, relata que diversas árvores centenárias na via, sem manutenção adequada, cresceram excessivamente, comprometendo a iluminação pública e aumentando a sensação de insegurança entre os moradores. O residente conta que já registrou vários protocolos solicitando a poda, sendo o mais recente no fim de maio. No entanto, afirma que até agora não obteve retorno efetivo.

Resposta: A Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos, informou que realizou vistoria técnica no local e identificou que a árvore citada é da espécie ligustro. O pedido de poda já está incluído na programação do setor responsável.

O Executivo destacou que há possibilidade de substituição da árvore por espécie mais adequada ao espaço urbano. Para isso, o proprietário do imóvel deve abrir processo administrativo na Praça de Atendimento da Prefeitura e recolher as taxas previstas na Lei Municipal nº 8.628/2004.

O atendimento é feito exclusivamente por agendamento, que pode ser realizado pelo site da Prefeitura ou pela central de atendimento no número 0800 019 19 44.

(Colaborou Gabriel Gadelha)