Onde ficar em Campos do Jordão – 5 bons hotéis e pousadas

Decidir onde ficar em Campos do Jordão não é tarefa fácil. Queridinha dos turistas que gostam de frio, a cidade tem uma série de hotéis e pousadas para todos os gostos e bolsos.

O Rota de Férias separou uma lista com cinco boas opções. Confira!

Onde ficar em Campos do Jordão

Veja cinco boas opções de hotéis para aproveitar Campos do Jordão em qualquer época do ano.

Divulgação Grande Hotel Campos do Jordão

Comandado por funcionários e estudantes do Centro Universitário Senac, o hotel é perfeito para quem quer curtir a cidade em alto estilo. Além das atrações de lazer, como piscinas e quadra, ele se destaca pela alta gastronomia. É possível degustar cardápios variados, apreciar drinques e vinhos no bar da lareira e até aprender a fazer pizza em um dos restaurantes da propriedade, chamado A Arte da Pizza.

Veja avaliações e preços

Reprodução Pousada Recanto dos Sonhos

Com suítes e chalés cheios de charme, a pousada é o local ideal para explorar o clima de “suíça brasileira” típico de Campos do Jordão. Cercada pela natureza e a apenas 3 km da região central da cidade, ela conta com atrações como salão de jogos, piscina aquecida, quadra e mini golfe.

Veja avaliações e preços

Reprodução Pousada Piano Piano

Os fãs de música que ainda não sabem onde ficar em Campos do Jordão precisam conhecer a Piano Piano. Os quartos são espaçosos e decorados com diferentes temas relacionados ao universo musical. De quebra, a propriedade fica a dois quarteirões de distância dos principais bares e restaurantes da cidade.

Veja avaliações e preços

Divulgação Hotel Toriba

Inspirado nos alpes suíços, o hotel é uma das acomodações mais tradicionais de Campos do Jordão. Ali, o viajante encontra muito conforto e atrações como cigar lounge, salão de jogos, bosque de bromélias, piscinas, jacuzzi com hidromassagem e quadras. Há também um spa que realiza tratamentos com produtos da sofisticada marca francesa L’Occitane.

Veja avaliações e preços

Reprodução Hotel Estoril

Localizado no coração da cidade, o hotel é ideal para quem quer curtir as atrações mais badaladas do pedaço a pé – o tradicional restaurante Baden Baden, por exemplo, fica a 50 metros da acomodação. Os quartos são confortáveis e têm janelas com isolamento acústico (ideais para quem também quer aproveitar o passeio para descansar).

Veja avaliações e preços