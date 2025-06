Trio de ouro. Do futebol de Santo André. Nas figurinhas. Que Narciso Ferrari guardou.

O primeiro momento mágico do futebol da região ocorreu em 1943, quando três craques aqui residentes formaram o trio defensivo da Seleção Paulista: Oberdan, Piolin e Begliomini.

O saudoso memorialista Narciso Ferrari, de São Caetano, colecionou um álbum onde aparecem os três craques.

Piolim, apelido de Laurindo Furlani, lateral direito do São Paulo Futebol Clube; Oberdan Cattani, goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras; e Pellegrino Adelmo Begliomini, lateral esquerdo do Corinthians Paulista.

Adversários dentro de campo, pelo Trio de Ouro do futebol paulistano, os três eram amigos fora dos gramados e seguiam juntos, de ônibus, para os treinos e jogos.

Nunca, em tempo algum, o Grande ABC teve três moradores jogando numa mesma seleção. Oberdan, Piolim e Begliomini são únicos.

A foto dos três com a camisa da Seleção Paulista nos foi cedida pelo saudoso Oberdan Cattani e deveria ser reproduzida no Salão Nobre do Estádio Bruno Daniel.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Acervo: Narciso Ferrari (em memória)

Crédito da foto 5 – Acervo: Oberdan Cattani (em memória)

COLECIONADOR. E colecionados: Piolim, Oberdan e Begliomini. Narciso Ferrari guardou e perpetuou três craques do Trio de Ferro Tricolor, Palestra e Corinthians juntos na Seleção Paulista

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Quinta-feira, 26 de junho de 1975 – Edição 2782

MANCHETE – Arquivado processo de greve dos metalúrgicos.

Com o pagamento, anteontem (24-6-1975), dos salários atrasados aos 70 operários, a greve da Metalúrgica Paulicéia, em Santo André, foi suspensa.

RIBEIRÃO PIRES E AS DIVISAS. Prefeito Valdírio Prisco arrancava marcos divisórios entre Paranapiacaba e Ribeirão Pires.

Caminhões da Prefeitura levaram os marcos para a Garagem Municipal.

Cada marco, instalado pelo Instituto Geológico e Geográfico, pesava 200 quilos.

Pressionado, o prefeito devolvia os marcos, numa briga política com Santo André.

DIOCESE DE SANTO ANDRÉ – Aguardada para o domingo, 29 de junho de 1975, a vinda do bispo coadjutor, dom Claudio Hummes, para auxiliar dom Jorge Marcos de Oliveira.

FUTEBOL – Ontem (25-6-1975), em Ribeirão Preto, Saad, de São Caetano, 1, Botafogo, de Sócrates, 0.

EM 26 DE JUNHO DE...

1905 – Câmara Eclesiástica, em São Paulo, autorizava a realização de dois casamentos em São Bernardo: Frederico Reimberg e Anna Gudger; e Salvador Vieira da Silva e Leocádia Maria do Rosário.

Lisboa, 24 (Agência Havas) – Um barco espanhol, que regressava de Monção com romeiros que foram assistir à procissão de Corpus Christi, virou, parecendo 30 pessoas afogadas.

NOTA – Monção é uma vila da região do Alto Minho, em Portugal.

1910 - Antonio Refinetti nascia em São Paulo. Formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas do Rio de Janeiro, especializou-se em ginecologia e obstetrícia. Teve por décadas consultório médico em Santo André. Aqui participou da construção de vários hospitais.

1920 – Estrada de Ferro Central do Brasil pedia autorização à EF São Paulo Railway para que seus trens pudessem seguir até as estações São Caetano e Ipiranga com lenha e materiais de construção.

A resposta da “Inglesa” é positiva, desde que a Central do Brasil pagasse o frete e uma taxa adicional

HOJE

Dia Internacional da Luta contra o Uso e o Tráfico de Drogas

Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura

Dia do Metrologista

Dia do Professor de Geografia no Brasil

Dia da Aviação de Busca e Salvamento.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado do Rio Grande do Norte, hoje é o aniversário de Bodó, Fernando Pedroza, Itajá e Major Sales, Triunfo Potigar e Venha-Ver.

Na Bahia: Castro Alves, Catu, Poções e Santa Maria da Vitória.

Também celebram aniversário em 26 de junho: Monte Santo de Minas (MG), São José do Belmonte (PE), São Raimundo Nonato (PI) e Umuarama (PR).

Cem anos

‘Sr. Otacílio e a festa no Casa Grande” (Memória, dia 22) - Recebemos a matérias e já esgotamos os exemplares da banca de jornal aqui próxima da minha casa em Mauá. Em nome da família agradecemos pela linda matéria publicada, e deixo mais uma vez o convite para conhecer nossos avós.

Cintia Bergamaschi - Mauá

Santos João e Paulo

26 de junho

Irmãos. Mártires. Sacrificados em junho do ano 362.

Ilustração – Tela de Giovanni Francesco Barbieri,_I Guercino – 2004.