GOE de Santo André prende homem que levava carro furtado para desmanche

Policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Santo André prenderam em flagrante um homem que transportava um veículo furtado com destino a um ponto de desmanche. A abordagem ocorreu durante patrulhamento preventivo na cidade.

Segundo a Polícia Civil, os agentes desconfiaram de um Fiat Strada branco com placas adulteradas e decidiram acompanhar o carro. No momento oportuno, fizeram a abordagem e constataram que as placas estavam cobertas com adesivos para ocultar a identificação original.

O motorista, identificado como Marcos Oliveira Alves, teria confessado que havia buscado o veículo em Americana (SP) e que o deixaria em uma rua de Santo André, onde seria recolhido por integrantes de uma quadrilha especializada em desmanche. Ele afirmou que receberia R$ 300 pelo serviço.

Ainda de acordo com as informações, o suspeito disse que esta era a quarta vez que realizava esse tipo de transporte. Marcos já tinha passagens pela polícia e estava em liberdade há apenas três meses, após cumprir pena no sistema prisional.

O veículo foi apreendido e o homem encaminhado ao distrito policial, onde foi autuado em flagrante por receptação.

