Suspeitos de roubos são detidos após rastreamento de celular em Santo André

Dois homens foram detidos após a Polícia Militar rastrear um celular roubado na Rua Itabaiana, próximo à Travessa Rubineia, em Santo André, na noite desta segunda-feira (24). A abordagem aconteceu em via pública e mobilizou diversas viaturas por conta de uma tentativa de tumulto durante a ação.

Segundo informações da polícia, os agentes patrulhavam a região quando receberam, via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar), informações sobre uma série de roubos a pedestres nos bairros Vila Marlene e Jardim Hollywood. Os crimes teriam sido cometidos por quatro pessoas em duas motocicletas.

A equipe foi informada que o sinal de um dos celulares levava até a Travessa Rubineia, na Vila Guiomar. No local, os policiais encontraram dois homens com as mesmas características informadas nas denúncias. Embora nada de ilícito tenha sido encontrado na revista pessoal, vídeos enviados por um grupo de vizinhança solidária confirmaram a participação de um dos abordados nos crimes.

Ainda de acordo com a corporação, ao perceber que havia sido reconhecido, o suspeito tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Durante a abordagem, moradores se aglomeraram em volta da equipe para tentar impedir a condução dos detidos, o que exigiu reforço da Força Tática e do Comando de Força Patrulha. A multidão foi dispersada com a presença das viaturas.

Os dois homens foram encaminhados ao 6º Distrito Policial de Santo André.