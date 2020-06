Curso de manutenção de computadores e celulares cresce 15% na pandemia

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



18/06/2020 | 13:48



O distanciamento social alterou a rotina de muitas pessoas. O chamado “novo normal” está ligado diretamente à tecnologia. Home office, estudo a distância, plataformas online e videoconferências têm invadido as rotinas, trazendo celular, computador e tablet ainda mais para o dia a dia.

Segundo o GetNinjas, plataforma que conecta prestadores de serviços aos usuários, houve um aumento de 40% nas solicitações de assistência técnica para produtos eletrônicos como notebooks (35,45%), celulares (16,23%) e computador desktop (7,81%) entre os períodos de 3 a 9 de maio de 2020.

De acordo com o CEBRAC (Centro Brasileiro de Cursos), só em maio de 2020 o curso de manutenção de computadores e celulares teve alta de 15% comparado ao mês anterior, além do perfil de procura ter mudado para alunos de 30 a 35 anos, o que indica que as pessoas estão buscando uma recolocação no mercado de trabalho.

“As pessoas estão buscando consertar os aparelhos eletrônicos que já possuem para evitar novos gastos. O importante é apostar nesta nova área, que segue em crescimento, e assim ajudar muitas pessoas “, conclui Virlaine Gardiano, gestora pedagógica da Unidade de Ribeirão Preto do CEBRAC.

Já que o assunto é mercado de trabalho, conheça as startups mais desejadas para se trabalhar no Brasil:

Startups mais desejadas do Brasil – 1. Nubank (https://nubank.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook Startups mais desejadas do Brasil – 1. Nubank (https://nubank.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 2. C6 Bank (www.c6bank.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 2. C6 Bank (www.c6bank.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 3. Loft (www.loft.com.br) | Crédito: Reprodução Internet 3. Loft (www.loft.com.br) | Crédito: Reprodução Internet × 4. Neon (https://neon.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 4. Neon (https://neon.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 5. QuintoAndar (www.quintoandar.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 5. QuintoAndar (www.quintoandar.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 6. Loggi (www.loggi.com) | Crédito: Reprodução Facebook 6. Loggi (www.loggi.com) | Crédito: Reprodução Facebook × 7. Grow Mobility (http://bit.ly/2lE2TeA) | Crédito: Reprodução Internet 7. Grow Mobility (http://bit.ly/2lE2TeA) | Crédito: Reprodução Internet × 8. EmCasa (www.emcasa.com) | Crédito: Reprodução Facebook 8. EmCasa (www.emcasa.com) | Crédito: Reprodução Facebook × 9. Cobli (www.cobli.co) | Crédito: Reprodução Facebook 9. Cobli (www.cobli.co) | Crédito: Reprodução Facebook × 10. Creditas (www.creditas.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 10. Creditas (www.creditas.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 11. Warren Brasil (https://warrenbrasil.com) | Crédito: Reprodução Facebook 11. Warren Brasil (https://warrenbrasil.com) | Crédito: Reprodução Facebook × 12. StartSe (www.startse.com) | Crédito: Reprodução YouTube 12. StartSe (www.startse.com) | Crédito: Reprodução YouTube × 13. Cargo X (https://cargox.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 13. Cargo X (https://cargox.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 14. Sky.One Solutions (https://skyone.solutions) | Crédito: Reprodução Facebook 14. Sky.One Solutions (https://skyone.solutions) | Crédito: Reprodução Facebook × 15. Koin (www.koin.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 15. Koin (www.koin.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 16. Dengo Chocolates (www.dengo.com) | Crédito: Reprodução Facebook 16. Dengo Chocolates (www.dengo.com) | Crédito: Reprodução Facebook × 17. Desinchá (www.desincha.com.br) | Crédito: Reprodução YouTube 17. Desinchá (www.desincha.com.br) | Crédito: Reprodução YouTube × 18. Mooven Consulting (www.moovenconsulting.com.br) | Crédito: Reprodução YouTube 18. Mooven Consulting (www.moovenconsulting.com.br) | Crédito: Reprodução YouTube × 19. idwall (https://idwall.co) | Crédito: Reprodução Facebook 19. idwall (https://idwall.co) | Crédito: Reprodução Facebook × 20. Zoop (https://zoop.com.br) | Crédito: Reprodução YouTube 20. Zoop (https://zoop.com.br) | Crédito: Reprodução YouTube × 21. Xerpa (www.xerpa.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 21. Xerpa (www.xerpa.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 22. MaxMilhas (www.maxmilhas.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 22. MaxMilhas (www.maxmilhas.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 23. Contabilizei (www.contabilizei.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook 23. Contabilizei (www.contabilizei.com.br) | Crédito: Reprodução Facebook × 24. Vita IT (https://vitait.com) | Crédito: Reprodução Facebook 24. Vita IT (https://vitait.com) | Crédito: Reprodução Facebook × 25. Atlas Quantum (https://atlasquantum.com) | Crédito: Reprodução Facebook 25. Atlas Quantum (https://atlasquantum.com) | Crédito: Reprodução Facebook ×