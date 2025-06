Marcelo Lima comemora resultado do Arraiá do Paço

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), comemorou neste domingo (15), último dia do Arraiá do Paço, o grande número de visitantes nos dez dias de festa. Segundo o prefeito, cerca de 130 mil pessoas participaram do festejo, que vem sendo realizado desde o dia 6 de junho, com recursos da iniciativa privada,

"Resultado de alegria, de pessoas do bem de São Bernardo, do Grande ABC e de fora da região participando dos eventos do município. A população entendeu que São Bernardo é uma cidade alegre, que retoma a cultura. Estamos finalizando o 1º Arraiá da história de São Bernardo, com muito sucesso", destacou.

O penúltimo dia do Arraiá do Paço de São Bernardo, neste sábado (14), reuniu cerca de 15 mil pessoas na Esplanada, que se emocionaram com o show da dupla Sá & Guarabyra.

Ainda neste sábado, antes do show, a emoção ficou por conta do levantamento do mastro dos santos juninos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Tradicional nas festas juninas, o levantamento é uma homenagem e um agradecimento aos santos, pela colheita que se inicia em junho.

Em São Bernardo, a tradição é mantida viva há mais de 70 anos por Luiz João Marotti, 93 anos, que foi homenageado durante o levantamento.

