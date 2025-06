Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires reúnem 290 mil pessoas

O fim de semana foi de festejo junino no Grande ABC. Santo André, São Bernardo e Ribeirão Pires atraíram 290 mil pessoas para celebrar com atrações e comidas típicas.

Santo André realizou o Arraial Solidário, que reuniu, de sexta-feira (13) a domingo (15), cerca de 150 mil pessoas no Paço Municipal e arrecadou 24,6 toneladas de alimentos. Diversas atrações estiveram no palco e agitaram o público, como Thaeme & Thiago, Falamansa e Bruninho & Davi.

“Já começamos nosso evento com recorde de arrecadação e ao longo do Arraial sentimos ainda mais a solidariedade tomar conta. Com a importante participação de cada um que esteve presente no Paço, encerramos esse evento com chave de ouro. Vamos continuar cada vez mais ajudando a quem mais precisa, e ainda desfrutar de atrações musicais e comida boa”, agradeceu o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

LEIA TAMBÉM:

47ª Festa de Santo Antônio atrai 10 mil pessoas em Ribeirão Pires

São Bernardo finalizou ontem o Arraiá do Paço, que recebeu, de acordo com o prefeito Marcelo Lima (Podemos), 130 mil pessoas nos dez dias de festa. O evento vem sendo realizado desde o dia 6 de junho, com recursos da iniciativa privada. “Resultado de alegria, de pessoas do bem de São Bernardo, do Grande ABC e de fora da região participando dos eventos do município”, disse.

Já Ribeirão Pires reuniu 10 mil pessoas na 47ª edição da Festa de Santo Antônio, realizada no Complexo Ayrton Senna. Foram três dias de festejo junino com atrações e músicas típicas do Nordeste brasileiro e cardápio variado. O evento foi organizado pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires. “A Festa de Santo Antônio é uma tradição que atravessa gerações e que temos o compromisso de manter viva”, destacou o prefeito Guto Volpi (PL).