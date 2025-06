São Caetano inicia trajetória na disputa da Copa Paulista

Foram mais de dois meses de espera após a eliminação na Série A-4 do Campeonato Paulista, mas o São Caetano retorna aos gramados na noite desta segunda-feira (16), às 19h, frente ao Oeste, pela estreia na Copa Paulista, no Estádio José Liberatti, em Osasco.

O Azulão carrega uma conquista da Copa Paulista, em 2019. Além do segundo troféu, o time tem a meta de ser um dos finalistas e ter o direito de retornar ao cenário nacional. A última vez em que o clube participou de uma competição deste nível foi em 2021, na Série D.

Apesar disso, o técnico Tuca Guimarães mantém o discurso humilde. “Nosso grupo tem as equipes mais próximas da Capital, e sabemos que são times com grandes investimentos. Algumas delas chegaram às semifinais de seus estaduais. Mas buscaremos os primeiros lugares e estamos preparados para isso”, explica.

Todas as partidas da Copa Paulista terão transmissão ao vivo do canal do YouTube Paulistão.