Anchieta e Imigrantes terão mudanças para o Litoral no Corpus Christi

Com expectativa de até 315 mil veículos rumo à Baixada Santista durante o feriado prolongado de Corpus Christi, a Ecovias Imigrantes prepara uma operação especial no SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), que vai de quarta (18) até segunda (23). A movimentação mais intensa é esperada já a partir da manhã de quinta-feira (19), com destaque para os períodos de descida e retorno, que terão mudanças no tráfego para facilitar a circulação.



Ao todo, mais de 50 viaturas, entre guinchos, ambulâncias e veículos de inspeção, estarão posicionadas em pontos estratégicos das rodovias. A operação é acompanhada pela ARTESP e conta com apoio da Polícia Militar Rodoviária.



Operação Descida e Subida

Na quinta-feira (19), das 10h às 15h, será implantada a Operação Descida (7x3): os motoristas usarão as pistas Norte e Sul da via Anchieta e a pista Sul da Imigrantes para descer a serra. A subida será exclusivamente pela pista Norte da Imigrantes.



O retorno deve se intensificar no domingo (22), das 10h às 23h, com a Operação Subida (2x8). Neste esquema, a subida será feita pelas pistas Norte e Sul da Imigrantes e pela pista Norte da Anchieta, enquanto a descida será permitida apenas pela pista Sul da Anchieta.



Mais ações de fluidez e segurança

Caso necessário, será ativada a Operação 3ª Faixa na Cônego Domênico Rangoni, liberando o acostamento entre o entroncamento com a Rodovia Rio-Santos e a praça de pedágio. A liberação será informada por painéis de mensagem ao longo da via.



Além disso, a Operação Visibilidade reforçará o monitoramento com mais viaturas espalhadas pelas estradas. A Ecovias também participa do Movimento Afaste-se, que orienta motoristas a manter distância das equipes em atendimentos na pista.



Tecnologia e meios de pagamento

O sistema conta com 186 câmeras de monitoramento, além de outras 97 câmeras específicas para túneis e uso policial, com sensores de detecção de incidentes. O pagamento nas praças de pedágio pode ser feito por cartão por aproximação, com reforço nas cabines durante horários de pico. Há ainda cabines de autoatendimento em Piratininga, Riacho Grande, Santos e São Vicente.



Cuidados antes e durante a viagem

A Ecovias reforça que os motoristas devem revisar os veículos, respeitar a sinalização, manter distância de segurança e nunca usar o celular ao volante. O cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, inclusive no banco traseiro.



O suporte pode ser solicitado 24h pelo telefone 0800 019 7878, via WhatsApp, pelo site sos.ecovias.com.br (com navegação gratuita), ou ainda pelos telefones de emergência instalados nas rodovias. Para atualizações de tráfego, acompanhe @_ecovias no X (antigo Twitter), @ecoviasimigrantes no Threads ou o site www.ecoviasimigrantes.com.br.