A dieta perfeita?

Em tempos de influencers e demasiado volume de influenciáveis o barulho provocado por determinadas publicações é incrível e especialmente quando envolve padrões dietéticos a reverberação assusta, especialmente aqui no Brasil.

Alguns desses conceitos alimentares sustentam seguidores por algumas semanas e outros criam versões quase religiosas de defensores de alquimias que prometem vantagens fantásticas.

Mas também são vistas chamadas mais sérias em veículos tradicionais de comunicação, que lamentavelmente causam bem menos burburinhos que os enfoques sensacionalistas.

Há pouco encontrei citação de um trabalho desenvolvido na Escola de Saúde Pública da Universidade de Harvard, no qual um grupo de pesquisadores desenvolvera o prato perfeito, ou seja, o conjunto alimentar que contempla todas as virtudes nutritivas capazes de promover saúde, bem-estar e longevidade, afastando-nos das doenças crônicas.

Neste modelo os vegetais ocupam metade do prato, seguido por grãos integrais em um quarto e proteínas e óleos saudáveis no restante, abominando as carnes vermelhas e processadas.

Sem carboidratos de absorção rápida e com enorme quantidade de fibras inabsorvíveis esse arranjo protegerá seus adeptos de flutuações glicêmicas amplas, permitindo harmonia metabólica sem deixar de prover as necessárias boas gorduras e proteínas.

Esse protótipo é uma variante radicalizada e menos gastronômica da dieta do mediterrâneo, de mesmos princípios, mas que esbarra na palatabilidade e precisa ser trabalhado nas cozinhas para seu aceite diário.

Infelizmente, estas ponderadas observações dietéticas não correm riscos de serem alardeadas por redes sociais e se tornarem memes, mas precisam ser ditas à exaustão, pois, assim criaremos uma referência informativa sustentável imune a oportunistas!

Antonio Carlos do Nascimento é doutor em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP e membro da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia.