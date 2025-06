Avião da Air India retorna após decolagem com problema técnico durante o voo

Um voo da Air India retornou a Hong Kong nesta segunda-feira, 16, logo após a decolagem, devido a um problema técnico em pleno voo. O incidente ocorreu menos de uma semana após outro voo da companhia aérea cair e matar pelo menos 270 pessoas.

A Air India disse em um comunicado que o avião com destino a Nova Délhi, na Índia, pousou em Hong Kong com segurança e estava passando por verificações "por precaução".

A Autoridade Aeroportuária de Hong Kong disse em um comunicado separado que o voo AI315 retornou ao aeroporto da cidade do sul da China por volta das 13h.

O avião em questão é um Boeing 787 Dreamliner, o mesmo modelo do voo com destino a Londres que colidiu com um albergue de uma faculdade de medicina em uma área residencial da cidade de Ahmedabad, no noroeste da Índia, minutos após a decolagem na quinta-feira. O acidente matou 241 pessoas a bordo e pelo menos 29 no solo. Um passageiro sobreviveu.

A companhia aérea indiana informou que providências alternativas foram tomadas para levar os passageiros afetados ao seu destino o mais rápido possível.