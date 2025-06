Centros de recolocação das prefeituras têm 1.293 vagas

Os centros de recolocação das prefeituras do Grande ABC oferecem 1.293 vagas de trabalho nesta semana. São postos para todos os níveis de escolaridade e disponíveis para os setores da indústria, comércio e serviços.

Dentre as cinco cidades que informaram sua disponibilidade, São Caetano pe que a tem a maior quantidade. são 582 vagas. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal de Empregos.

A segunda com maior número de postos é Mauá, com 410. Na Casa do Trabalhador há postos para 83 diferentes funções. Entre as oportunidades estão assistente de vendas, operador de cobrança, técnico em segurança do trabalho, motorista carreteiro, controlador de acesso, entre outras. Para PcDs (Pessoas com Deficiência) estão disponíveis 42 vagas.

A lista completa das oportunidades está disponível no link https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/. Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador (Rua Jundiaí, 63 – Bairro da Matriz) de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho (digital ou física).

Santo André aparece na sequência, com 122 vagas, com destaque para 20 de vendedor de comércio varejista, 20 de operador de máquina de fundição e 18 de instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança. O atendimento aos interessados é realizado no térreo 1 da Prefeitura.

Em Diadema são 112 vagas, com destaque para 20 vagas de ajudante geral e seis de auxiliar de cozinhaPara se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Ribeirão Pires tem 67 postos. O atendimento é no posto Atende Fácil, na Rua Capitão José Gallo, 55.

