Frentes parlamentares fazem ato contra MP do IOF

Uma coalizão de 20 frentes parlamentares promete para esta segunda-feira, 16, um grande ato no Salão Azul, no Senado, para pressionar o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a devolver a medida provisória do governo federal que aumenta a cobrança do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Em manifesto divulgado na sexta-feira, 13, a coalizão afirma também que o Congresso não pode "aceitar retrocessos que prejudiquem a produtividade, ameacem empregos e comprometam a esperança de milhões de brasileiros por um país melhor e mais justo".

Entre as medidas criticadas estão o aumento da taxação de letras de crédito do agronegócio e do setor imobiliário, debêntures incentivadas e ativos virtuais. As frentes ainda classificam a MP de "alarmante" e que as mudanças causarão "graves impactos aos setores produtivos e aos brasileiros".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.