Metrô abre processo seletivo de estágio

O CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) abriu processo seletivo para estágio no Metrô-SP (Companhia do Metropolitano de São Paulo). As inscrições estão abertas até 16 de junho, às 12h, pelo através do link: https://pp.ciee.org.br/vitrine/13147/detalhe.

As oportunidades são destinadas aos estudantes do 1º ou 2º ano do ensino médio regular. Para se inscrever, os interessados devem enviar, em formato de PDF, os documentos solicitados - dois históricos escolares com as notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao último bimestre de 2024 e ao primeiro bimestre de 2025.

Os estudantes aprovados e contratados irão cumprir uma jornada de 30 horas semanais com bolsa-auxílio no valor de R$5,50 por hora. Além disso, é oferecido acesso gratuito ao sistema metroferroviário (Metrô e CPTM, exceto linhas concedidas à iniciativa privada), auxílio-transporte - cota por dia no valor de R$10,00, máximo de 20 cotas por mês -, auxílio-refeição de R$ 1.158,24 por mês e auxílio-alimentação de R$ 667,34 por mês.