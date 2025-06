Anchieta e Imigrantes: saiba quais os pontos de lentidão nesta segunda (16)

A manhã desta segunda-feira (16) começou com trechos de lentidão nas principais rodovias que ligam a capital ao litoral paulista, segundo informações atualizadas às 9h08 pela concessionária Ecovias.



Na Rodovia Anchieta, o tráfego está lento no sentido litoral entre os quilômetros 62,5 e 65, por causa do alto fluxo de veículos. No sentido São Paulo, há lentidão entre os quilômetros 13 e 10.



Já na Rodovia dos Imigrantes, os motoristas enfrentam lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 18,5 e 14. A Interligação Baixada também registra tráfego lento no sentido litoral.



Apesar desses pontos de retenção, os demais trechos sob administração da Ecovias apresentam boas condições de tráfego. O tempo segue bom em toda a extensão das rodovias.