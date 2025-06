Veja o obituário do Grande ABC deste dia 16 de junho de 2025

SANTO ANDRÉ

Laura Lazzari, 95. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Salvador José Casanova, 93. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Áurea Fodra Ferreira, 90. Natural de Itaju (SP). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério Municipal de Arealva (SP).

José Estevão da Silva, 88. Natural de São Caetano (Pernambuco). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Pedreiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Manoel Luiz de Melo, 85. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.

Rosa Pacheco Sandri, 83. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Sidney Gonçalves, 75. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Ilca Pereira dos Santos, 74. Natural de Brasília de Minas (Minas Gerais). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Laércio Zuliani, 64. Natural de Iporã (Paraná). Residia em Utinga, Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria de Lourdes Machado Silva Aquino, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Apolinário de Oliveira Ferreira, 53. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

DIADEMA

Sebastião Rodrigues, 94. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Otoniel Machado da Silva, 80. Natural de Ipiaú (Bahia). Residia no Jardim Miriam, em São Paulo. Dia 11. Vale da Paz.

MAUÁ

Waldemar Gastão, 76. Natural de Mauá. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Valdeir Benedito Guirro, 74. Natural de Tabatinga (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Cláudio Guedes, 51. Natural de Mauá. Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Motoboy. Dia 11, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.