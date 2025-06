Palavra do Leitor - 16 de junho de 2025

Trabalho infantil

‘Na região, 98 crianças foram resgatadas do trabalho infantil’ (Setecidades, dia 12). Fico indignado ao ler reportagem falar em trabalho escravo de adolescente que trabalha em bufê infantil. Festa com duração de quatro horas com direito a comida, bebida e uniforme, isso é trabalho escravo? O que dizer então de quem trabalha em carvoaria, cortador de cana? Aí sim pode ser trabalho escravo. Com certeza esses adolescentes retirados desse trabalho com sério prejuízo à saúde, conforme a reportagem, foram todos vender bala no semáforo, isso não é trabalho escravo? Esse o Ministério do Trabalho não tem quem autuar, né?

Nelson Hanna

Santo André





Bets

‘CPI das Bets rejeita relatório e é encerrada sem pedir indiciamento’ (Política, dia 13). Lobby forte, hein? Mais uma pizza assada, servida fria para o povo!

Walmir Ciosani

São Bernardo

Fraude no INSS – 1

‘Governo pede crédito extra para ressarcir aposentados’ (Economia, dia 13). Interessante que o cidadão que teve suas contas invadidas terá seu processo judicial suspensos a pedido da AGU (Advocacia-Geral da União). Os processos responsabilizam o governo pelos desvios. E quem assinou o pedido foi ninguém menos do que o presidente Lula, por se tratar de um assunto delicado. Lula está de microfone em punho contando bravatas ao povo, mas nenhuma palavra sobre o rombo no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Até agora nada aconteceu aos ‘ladrões’ do dinheiro dos aposentados. E o governo, além de encobrir esse escândalo, se apresenta com a maior cara de pau dizendo ser o messias. Sidônio precisa acordar. O mito Lula já não empolga. O povo cansou, vide pesquisas.

Izabel Avallone

Capital

Fraude no INSS – 2

A maldade na cobrança das participações sindicais não autorizadas pelos aposentados, praticada pelos sindicatos com anuência ou parceria do INSS, carece de severa punição. É um caso de polícia, mas até hoje ninguém foi preso. Nas pesquisas, só menos de 3% autorizaram as consignações. O governo exigiu dos aposentados – via informática, sendo a maioria sem afinidade com informática – confirmação da não adesão às consignações. O certo é exigir dos sindicatos, num prazo de 15 dias, comprovantes formais de adesão ou então devolução imediata dos valores corrigidos aos aposentados, sob pena de extinção se não cumprir a exigência. Lula, de origem sindicalista, defende seus parceiros, mas prejudica milhões de humildes aposentados, que diz que os defende.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Carla Zambelli

‘Embaixador brasileiro na Itália diz que Zambelli pode ser presa’ (Política, dia 13). Corre pela internet a informação de que a Polícia Federal fez busca no provável apartamento onde estaria vivendo em Roma a deputada Carla Zambelli e que, pela notícia, os moradores assustados chamaram a polícia. Engraçado que a Itália, por décadas, pedia ao Brasil a extradição de Cesare Battisti. que assassinou quatro pessoas. O pedido foi negado pelo PT, mas nunca ultrapassou as vias diplomáticas corretas. Parece que a PF (Polícia Federal) vem ultrapassando seus limites e prerrogativas para acuar a deputada Carla Zambelli, vítima de uma acusação destrambelhada de um hacker diagnosticado com sérios problemas mentais. O STF (Supremo Tribunal Federal) tem usado delações apenas quando interessa, porque as delações na Operação Lava Jato quase que unanimemente descartaram. Dois pesos e duas medidas?

Beatriz Campos

Capital