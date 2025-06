Médica é agredida e hospital tem estrutura danificada em São Caetano

A Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano divulgou nota oficial nesta segunda-feira (16) repudiando um episódio de agressão ocorrido no último sábado (14) no Hospital Municipal Márcia Braido. Durante o plantão noturno no PSI (Pronto-Socorro Infantil), uma médica pediatra foi fisicamente agredida pela mãe de um paciente. O episódio também resultou em danos à estrutura da unidade.



Segundo a Prefeitura, além da agressão à profissional, a recepção do hospital e a unidade laboratorial anexa foram destruídas, o que obrigou a interrupção temporária do atendimento. Os pacientes foram transferidos para o Hospital Zerbini, que assumiu os casos emergenciais até a liberação do prédio, já na manhã de domingo, após a realização de perícia e liberação pelas autoridades policiais.



A administração municipal informou que já tomou todas as providências legais cabíveis contra a agressora e ofereceu suporte à equipe afetada. Em nota, a Secretaria de Saúde expressou solidariedade aos profissionais envolvidos e destacou o compromisso com a segurança nas unidades de atendimento. “A todos os profissionais de saúde, o nosso agradecimento e profundo respeito!”, afirmou o comunicado oficial.



O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. A identidade da agressora não foi divulgada.

Leia a nota na íntegra:

"A Secretaria Municipal de Saúde vem a público repudiar o lamentável fato ocorrido na noite do último sábado (14/06/2025), no PSI do Hospital Márcia Braido, e se solidarizar com os profissionais que prestavam atendimento no plantão e que foram agredidos pela mãe de um paciente. A médica pediatra foi fisicamente agredida, e a recepção do hospital, assim como a unidade laboratorial anexa, foi destruída, obrigando o deslocamento dos atendimentos para o Hospital Zerbini até o início da manhã, quando a unidade foi liberada pelas autoridades policiais após a realização da perícia.



A Secretaria Municipal de Saúde tomou as medidas legais e cabíveis frente ao ocorrido e se coloca à disposição dos profissionais para o suporte necessário. A todos os profissionais de saúde, o nosso agradecimento e profundo respeito!"