Câmara recebe 500 pessoas para debater futuro de São Bernardo

A Câmara de São Bernardo recebeu neste domingo (15) cerca de 500 pessoas entre moradores, representantes de entidades, movimentos sociais e do poder público para a 5ª Conferência Municipal da Cidade — evento que não ocorria desde 2016. O encontro teve como objetivo discutir metas e ações para enfrentar os desafios urbanos e propor diretrizes para o desenvolvimento sustentável do município.

Organizada pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Proteção Animal, a conferência abordou cinco eixos temáticos: habitação e urbanismo; governança e participação social; infraestrutura e mobilidade; meio ambiente e mudanças climáticas; e cidades inteligentes. Foram elaboradas 25 propostas (cinco por eixo), que seguirão para a etapa estadual nos dias 27 e 28 de junho, e depois para a conferência nacional, em outubro. Também foram eleitos delegados de cada segmento para representarem São Bernardo na etapa estadual.

O prefeito Marcelo Lima participou da abertura e destacou a importância do diálogo com diferentes setores da sociedade. Ele reforçou que as propostas da conferência, fruto de amplo debate, podem influenciar políticas públicas em níveis estadual e federal. “Nosso governo não se guia por ideologias, mas pelo compromisso com o que é melhor para São Bernardo, o Estado e o Brasil”, afirmou.

A secretária de Meio Ambiente, Ruth Cristina Ramos, elogiou o engajamento dos participantes e a qualidade das propostas. Destacou também o ambiente de diálogo e consenso que marcou os debates. “Essa conferência é um exemplo de inovação social, mostrando que a sociedade também produz soluções e precisa estar permanentemente em diálogo com o poder público”, disse, agradecendo o apoio da equipe organizadora, do prefeito, da Câmara e de entidades como o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

Ao fim do evento, as propostas aprovadas foram lidas pelo coordenador da Comissão Organizadora, Matheus, e validadas por unanimidade pelos presentes.

