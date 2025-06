Para zerar filas, São Bernardo realiza novo mutirão com 3.056 atendimentos

Programa criado pelo prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, para zerar as filas por consultas e exames na cidade, a Caravana da Saúde realiza neste final de semana mais um mutirão de atendimentos. No sábado (14) e domingo (15), das 7h às 19h, no Hospital de Clínicas, Hospital Municipal de Olhos, Poli Imagem e em nove UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) serão efetivados 3.056 atendimentos, entre consultas, cirurgias e exames.





Este será o primeiro fim de semana da mobilização para concretizar mais de 12 mil exames de raio-x, nas UPAs e na Poli Imagem. Destaque também a realização de 60 cirurgias de cataratas no Hospital Municipal de Olhos, equipamento que, em 27 de maio, ganhou um centro cirúrgico novo, com capacidade de fazer até 1.500 cirurgias ao mês.





“Faremos novamente uma grande mobilização com centenas de atendimentos para acelerar a fila e seguir em frente”, destacou o prefeito Marcelo Lima. “Quando nós assumimos o governo, em 1º de janeiro, havia mais de 94 mil atendimentos aguardando para serem realizados. Conforme fomos tomando ciência da situação, vimos que havia mais pessoas ainda aguardando, numa situação que vai ser corrigida e não mais vai acontecer na nossa cidade. Ninguém mais vai esperar meses e até anos por uma consulta ou exame”, ressaltou o chefe do Executivo.





HORÁRIO MARCADO

Todos os procedimentos se dão com horário marcado. O secretário de Saúde de São Bernardo, Dr. Jean Gorinchteyn, destacou o empenho dos profissionais de saúde que não têm medido esforços para cumprir a missão dada pelo prefeito Marcelo Lima: zerar as filas até 1º de julho.

“Toda a nossa energia tem sido destinada para atender a população como ela merece, com respeito, humanização e qualidade”, concluiu. “A gente repete o apelo que já fizemos antes: não faltem. Compareçam no horário marcado. É muito importante que as pessoas venham nas consultas para que toda essa organização alcance os melhores resultados", finalizou.