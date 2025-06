Postes travam reforma da Faculdade Municipal

O governo do prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), solicitou à Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, a retirada de dois postes localizados próximos ao prédio que abrigará a Faculdade Municipal, prevista para abrir as portas a partir de agosto. Para esse serviço, a administração municipal efetuou pagamento de R$ 39.558,80, em 30 de abril, mas espera a empresa cumprir o pedido em um prazo de 120 dias. A remoção é necessária, segundo o Paço, para a realização das reformas no edifício.

De acordo com a Secretaria de Projetos e Obras, a retirada das estruturas é essencial, uma vez que os postes estão muito próximos da fachada do prédio, localizado na Rua Marechal Deodoro, região central da cidade. Essa condição impediria a execução da reforma no local, que foi sede da Fundação Criança, e compromete a segurança dos trabalhadores envolvidos nas intervenções. O governo segue assegurando o início das atividades acadêmicas para o segundo semestre, mas reconhece que a demora na remoção pode impactar o cronograma.

Por essa razão, a administração realizou uma solicitação de urgência à Enel para que os postes sejam retirados o quanto antes. Segundo a concessionária, o afastamento da fiação elétrica foi aprovado em 7 de maio, sendo que a execução da obra está dentro do prazo regulatório de 120 dias, que venceria no início de setembro, já no calendário previsto para as aulas no local. A distribuidora informou que avalia a possibilidade de antecipar o pedido para julho.





EDITAL

Enquanto espera pelo atendimento da concessionária de energia, o governo também acompanha o andamento do edital para atrair interessados na execução da reforma do prédio da futura Faculdade Municipal. O certame tinha prazo de encerramento no dia 2 de junho, mas foi estendido por mais 15 dias, por ausência de propostas na primeira vez. Apesar disso, a administração não demonstra preocupação e afirma que já conta com empresas interessadas na prestação do serviço.

A Faculdade Municipal foi anunciada por Marcelo Lima em março, com a finalidade de atender a alunos de baixa renda e em vulnerabilidade social, residentes na cidade por, pelo menos, dois anos, ofertando cursos gratuitos de ensino superior para modalidades presencial e EAD (Ensino a Distância). As atividades ocorrerão por meio de parceria com o grupo Ânima Educação, gestora da Universidade São Judas Tadeu, que será responsável pelo corpo docente que ministrará as aulas.

Entre os cursos gratuitos, estão tecnólogos, gestão pública, gestão ambiental, logística, RH (Recursos Humanos) e empreendedorismo. A ideia do Paço é contemplar, nesta primeira etapa, 200 alunos. A partir do próximo ano, a estimativa é que a faculdade passe a receber 400 estudantes. Já no terceiro ano de funcionamento, a expectativa é registrar 1.000 matriculados.