Atendimento de saúde passa por ampliação a partir desta segunda-feira (16)

A Prefeitura de São Caetano informa ter aumentado significativamente a oferta de consultas médicas especializadas. A partir desta segunda-feira (16), serão realizadas mais 6.400 consultas por mês em 15 especialidades.

A medida é possível graças à ampliação dos atendimentos presenciais no Atende Fácil Saúde, que passará a ser de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h, e também aos sábados, das 7h às 12h.

“A ampliação das consultas em especialidades integra uma série de medidas que temos implementado na Saúde, com foco na garantia do acesso, na integralidade do cuidado e na qualidade e na agilidade do atendimento à população”, ressalta o prefeito Tite Campanella (PL).

No Atende Fácil Saúde, serão ofertadas 14 especialidades: alergologia, cardiologia, cardiologia pré-operatória, dermatologia, dermatologia – procedimentos, endocrinologia, gastroenterologia, hematologia, nefrologia, neurologia, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia e urologia.

Além disso, a ampliação contempla a especialidade de neurologia infantil, com 550 atendimentos mensais no Centro de Triagem Neonatal e Estimulação Neurossensorial, fortalecendo o cuidado à pessoa com deficiência e ao neurodesenvolvimento infantil.

A secretária municipal de Saúde, Adriana Berringer, destaca que a medida foi adotada diante da crescente demanda por atendimentos especializados e da necessidade de reduzir as filas de espera por consultas. “Temos priorizado ações estruturantes e permanentes, que assegurem acesso oportuno, cuidado humanizado e o compromisso com uma saúde pública de qualidade.”