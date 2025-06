Santo André e Pulo Futsal fazem confronto pelo Estadual

Um jogo equilibrado e competitivo para encarar o Santo André está nos planos do técnico Luizinho do Pulo Futsal. As equipes se enfrentam nesta segunda-feira (16), às 20h, no Ginásio Noêmia Assumpção, pelo Estadual, e o treinador de Campinas demonstra confiança.

“Temos que estar focados o tempo todo nos detalhes, entendendo o que o jogo irá exigir e agir da melhor maneira. Sem dúvidas enfrentar uma grande equipe como o Santo André é sempre muito difícil e em sua casa se torna ainda mais. Sabemos a força que eles têm em seus domínios, mas estamos trabalhando muito para trazer um bom resultado de lá”.

Encarar um time de Liga Nacional é um desafio. O Pulo, então, sabedor da força do adversário, precisa de concentração ainda maior. “Eles têm jogadores experientes e garotos mais novos de qualidade. Uma equipe que marca forte, com a velocidade de jogadores habilidosos, que faz uma grande temporada. Por isso estamos trabalhando muito para competir no mais alto nível. Esses jogos são resolvidos nos detalhes e estamos atentos a isso.” O objetivo é se manter na briga pelo G-8 da competição.