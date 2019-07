Ford GT Mk II: versão limitada será vendida por US$ 1,2 milhão

Da Redação



15/07/2019 | 16:18

A Ford aproveitou o Festival Goodwood de Velocidade, realizado no Reino Unido, para apresentar o Ford GT Mk II. A versão limitada do superesportivo foi desenvolvida em parceria com a Multimatic. O modelo, que já disponível para encomendas, terá apenas 45 unidades produzidas e será vendido por US$1,2 milhão.

Ford GT Mk II

Equipado com motor 3.5 V6 EcoBoost de 700 cv, transmissão de sete velocidades e dupla embreagem, o GT Mk II foi desenvolvido para as pistas. Entretanto, seu projeto de engenharia ficou livre das limitações e normas impostas pelas competições.

O veículo traz aprimoramentos na aerodinâmica e no motor, com componentes testados nas provas de endurance mais desafiadoras do mundo. Além de asa traseira dupla com mais “downforce”, ele conta com novos divisores e difusores dianteiros.

A suspensão e os pneus Michelin Pilot Sport de competição dão ao carro mais de 2Gs de aderência lateral. Já os amortecedores DSSV de cinco vias funcionam com altura rebaixada e fixa para melhorar a eficiência.

Trajetória do Ford GT

Na galeria, veja fotos do Ford GT Mk II e saiba mais sobre a trajetória do modelo:

