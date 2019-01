Amazon anuncia streaming gratuito e deve lançar serviço de cloud gaming

Marcella Blass



12/01/2019 | 10:48

A Amazon lançou um serviço de streaming gratuito dentro do seu site de cinema, o IMBb. Chamado de IMDb Freedive, a novidade é exclusiva para o mercado norte-americano e é abastecida com programas de TV patrocinados por anúncios. O serviço pode ser acessado sem assinatura por smartphones, computadores e também no dispositivo Amazon Fire TV.

Entre as superproduções que compõe o catálogo do serviço estão as séries Fring, Heroes, The Bachelor e Without a Trace. Também é possível assistir a filmes como Awakenings, Foxcatcher, Amnésia, Corra, Lola, Corra e vários outros.

Games!

Há ainda uma aposta na internet de que a Amazon está trabalhando em um serviço de jogos na nuvem que pode ser lançado até 2020. A intenção da empresa se reforçou depois que ela anunciou vagas de emprego para engenheiros interessados em trabalhar com cloud games. Atualmente, a gigante é dona do Twitch, uma plataforma de streaming de jogos.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga.

Curte jogos de console? Confira quais games já foram atualmente confirmados para 2019: