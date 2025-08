Universal Pictures divulga primeiras imagens e artes inéditas de 'Wicked: Parte II'

A Universal Pictures divulgou nesta quarta-feira (6) as primeiras imagens e duas artes promocionais de Wicked: Parte II (Wicked: For Good), sequência do musical inspirado na história das Bruxas de Oz. A produção tem estreia prevista para 20 de novembro nos cinemas brasileiros, com exibição também em versão dublada.

Estrelado por Cynthia Erivo e Ariana Grande, o longa dá continuidade aos eventos da primeira parte, lançada em 2024. A trama aprofunda a relação entre Elphaba e Glinda, personagens centrais da franquia. Segundo Ariana Grande, a dinâmica entre as duas é marcada por transformações mútuas. Cynthia Erivo afirmou esperar que a história inspire o público a lutar por seus ideais.

Wicked: Parte II é dirigido por Jon M. Chu e conta com nomes como Michelle Yeoh, Jonathan Bailey e Jeff Goldblum no elenco. A produção é assinada por Marc Platt e David Sonte. Os produtores executivos incluem Stephen Schwartz, David Nicksay, Jared LeBoff, Winnie Holzman e Dana Fox.

O primeiro filme da saga recebeu 10 indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e venceu nas categorias de Melhor Figurino e Melhor Design de Produção. A nova produção também será lançada com recursos de acessibilidade e dublagem das atrizes Myra Ruiz (Elphaba) e Fabi Bang (Glinda). Veja trialer e artes abaixo: