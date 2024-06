Moradores da Vila das Mercês realiza encontro historiográfico neste sábado

Na histórica região do Ipiranga, reconhecida por acolher monumentos de grande valor histórico e por ter sido palco de importantes eventos que fazem parte da memória dos paulistanos e brasileiros, um grupo de pioneiros da Vila das Mercês, bairro pertencente a este distrito, se propõem a contar suas trajetórias de vidas enlaçadas diretamente na construção e nas mudanças ocorridas no bairro nestas últimas décadas. As experiências e lembranças daqueles que presenciaram e colaboraram na criação e expansão desta localidade serão relatadas em um encontro de grande valor sociocultural e historiográfico marcado para sábado (15), no auditório do tradicional Colégio Veruska, situado à rua Nossa Senhora das Mercês, 1233, no Bairro Vila das Mercês, às 10 horas. A educadora Marly Vera Zabeu Saraceni e o ex-livreiro José Vera, que fazem parte deste pioneirismo, convidaram aproximadamente trinta pioneiros, entre homens e mulheres, que se dispuseram a participar deste momento em que serão coletados importantes relatos, fotos e lembranças que expressam aquilo que viveram e presenciaram. Um raro reencontro entre amigos que há muito tempo não se viam. Toda esta experiência histórica vivida por estes homens e mulheres e presenteada durante este encontro será organizada pelo historiador, escritor e professor Sidnei Ferreira de Vares e pelo historiador José Miguel Oliveira, ambos colaboradores nesta fascinante empreitada de manter viva a memória do bairro e reverenciar os agentes que contribuíram com a sua permanente transformação. A idealizadora do Projeto, a bibliotecária e curadora Maria das Graças Garcia, tem como objetivo compor um Livro Histórico/Fotográfico e uma Exposição. Futuramente, através de uma Coleção e em conjunto com os historiadores, pretende expandir para outros bairros. Para tanto, o Projeto Cultural procurará aporte na Lei de Incentivo.