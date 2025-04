Nova linha de crédito anima construção civil

A criação da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida, que deverá ser anunciada nos próximos dias pelo governo federal, anima o setor imobiliário e também os compradores. Segundo o Ministério das Cidades, famílias com renda mensal de até R$ 12 mil poderão financiar imóveis com valores que chegam a R$ 500 mil, em até 420 meses e com taxa de juros de 10,50% ao ano. Atualmente, só que ganha até R$ 8.600 tem direito.

“Com certeza a iniciativa de criar a faixa 4 é bem-vinda, pois contemplará uma parcela grande da população com renda de R$ 8.000 a R$12 mil. Além de facilitar o acesso à aquisição do imóvel, esta movimentação com o Minha Casa Minha Vida para classe média irá aquecer o mercado imobiliário com novos lançamentos e vendas, o que reflete também na geração de novos empregos”, afirma Milton Bigucci Junior, presidente do Conselho da Acigabc (Associação dos Construtores e Imobiliárias do Grande ABC) e diretor técnico da Construtora MBigucci.

Ele destaca que nas cidades do Grande ABC, a MBigucci possui pelo menos seis projetos em aprovação, que poderão ser enquadrados imediatamente nesta nova faixa do Minha Casa Minha Vida.

De acordo com o Ministério das Cidades, essa medida representará um potencial de atendimento inicial a 120 mil novas famílias de todo o País que hoje não encontram condições ideais de financiamento no mercado.

O professor Gabriel de Rossi Santos, 32 anos, e a analista de compliance, Pamela Marsi Rossi, 24, ficaram animados com a nova faixa. Eles compraram um apartamento no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo, que deveria ter sido em novembro, mas a obra sofreu atraso de seis meses. Com isso, esperam obter o financiamento em melhores condições.

Se fôssemos fazer o financiamento pelo tempo que a obra ficaria pronta, não teríamos essa chance de entrar no Minha Casa Minha Vida, porque a renda ficaria acima do dos R$ 8.000. Então, agora vai dar para pegar essa faixa 4 do financiamento da Caixa, o que ajuda muito”, afirma Santos.

O governo federal pretende ainda ampliar a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, que passará a atender famílias com renda mensal de até R$ 8.600. A medida representará a inclusão de ao menos 15 mil novas famílias nesta faixa.

De acordo com o Ministério das Cidades, serão disponibilizados pelo FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) R$ 15 bilhões em 2025. De acordo com a proposta, o uso desses recursos pelas instituições financeiras habilitadas precisará ser conjugado com a aplicação de outros R$ 15 bilhões captados pelas próprias instituições. Nesse sentido, com a aprovação da medida, serão direcionados para o público da Faixa 4 cerca de R$ 30 bilhões, no total, para o financiamento habitacional. Visando a assegurar a continuidade de atendimento às famílias enquadradas no novo limite de renda,