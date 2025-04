Empresas da região garantem presença em evento de delivery

Empresas do ramo de alimentação do Grande ABC vão participar do iFood Move 2025. Essa será a segunda edição do evento, realizado pelo aplicativo de entregas e que tem como objetivo reunir, em um único lugar, informações fundamentais para os restaurantes sobre operação, tecnologia e inovação, produtos e serviços.

O evento será realizado no São Paulo Expo, nos dias 5 e 6 de agosto, com expectativa de receber 12 mil pessoas. Em 2024, uma das atrações foi a tenista norte-americana Serena Williams, vencedora de 23 Grand Slams (os quatro maiores torneios do mundo) e dona de quatro medalhas de ouro olímpicas.

Entre os nomes confirmados para a edição deste ano estão Diego Barreto, presidente do iFood, Luana Ozemela, vice-presidente de Impacto e Sustentabilidade e Roberto Gandolfo, presidente de Marketplace, além de João Branco, ex-CMO do McDonald’s, entre outros nomesdo setor.

O evento terá seis palcos, cerca de 100 palestrantes e mais de 70 horas de conteúdo. Além disso, haverá uma feira de produtos e iniciativas do setor para os empresários e uma premiação que reconhece o melhor serviço no delivery: o Prêmio iFood de Super Restaurantes.

Atualmente, o iFood conta com 380 mil estabelecimentos parceiros, dos quais cerca de 75% são pequenos e médios. “O iFood Move já se consolidou como um evento importante para o setor, promovendo conexões estratégicas e apresentando inovações que estão transformando o futuro dos restaurantes e do delivery”, afirma Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood.