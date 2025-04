Ciclofaixa é invadida por motos e população pede mais segurança em Diadema

Moradores do Jardim São Judas, em Diadema, têm manifestado indignação com o uso indevido da ciclofaixa da Avenida Paranapanema, que é invadida por motoqueiros e coloca em risco a vida dos ciclistas e da população que circula pelo bairro.

Com 3.900 metros de extensão, a faixa foi implantado para incentivar o uso de bicicletas, mas, para fugir ao trânsito, os motoqueiros invadem o local e, para piorar, em alta velocidade. Como informado ao Diário, o problema é mais grave no cruzamento com a Avenida Brasília, onde o risco de acidente é constante.

Morador da região há três décadas, o técnico em manutenção Cláudio Messias Ramos, 62 anos, relata o desespero das pessoas que tentam atravessar a rua e os acidentes no local. “Essa avenida possuía três faixas e não tinha trânsito. Hoje tem a ciclovia, e é muito difícil passar bicicleta. A redução das faixas fez os carros se espremerem e a ciclovia virou um tipo de faixa azul, pois só andam as motos. Já tivemos dois atropelamentos aqui”.

Outro morador, Sidney Alves de Souza, 64, pintor e polidor, contou que escapou “por pouco” de ser atropelado no local. “Ontem (quinta-feira) mesmo quase fui atropelado por uma moto. O cara veio em alta velocidade, costurando entre os ciclistas. Se eu tivesse dado mais um passo, tinha me levado junto”, desabafa. “Eles passam como se estivessem em pista de corrida. Isso já causou vários atropelamentos e ninguém faz nada. Precisamos de proteção.”

Procurada pelo Diário, a Prefeitura de Diadema informou que o Departamento de Trânsito da Secretaria de Mobilidade e Transportes tem intensificado as ações de fiscalização nas ciclovias e ciclofaixas do município, inclusive na Avenida Paranapanema. A administração municipal ressaltou que circular com motocicletas nesses locais configura infração gravíssima, conforme prevê o artigo 193 do CTB (Código Brasileiro de Trânsito), com multa de R$ 880,41 e perda de sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).