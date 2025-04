São Bernardo celebra associativismo

Fazer parte de algo maior é como juntar peças de um quebra-cabeça e ver a imagem completa ganhar força, cor e significado. Essa é a essência do associativismo, um movimento que transforma vozes isoladas em um coro capaz de ecoar mudanças. É com esse espírito que o Ciesp-São Bernardo completa 63 anos em 10 de abril, celebrando uma trajetória de muito trabalho em defesa da indústria e da economia locais.

Fundada em 1962, a diretoria regional nasceu em um momento de expansão da manufatura. Desde então, tem sido um pilar para o setor na cidade. Além de representar os interesses da indústria, fortalece a capacidade de cada associado por meio de serviços essenciais, como a emissão de certificados de origem e digitais, cursos, palestras e grupos de trabalho que discutem desafios e oportunidades. Além disso, promove rodadas de negócios que abrem portas para novas parcerias, mostrando que, unidas, as empresas podem ir mais longe.

Outro diferencial é a representatividade. Uma entidade de classe como o Ciesp amplifica a força política e institucional da indústria, garantindo que suas demandas sejam ouvidas por gestores públicos, os Três Poderes, lideranças da sociedade e outros atores estratégicos. Mais do que nunca, num cenário de transformações aceleradas, ter voz coletiva faz a diferença na defesa de programas voltados ao fomento setorial, modernização de marcos regulatórios, estímulo à inovação e transição energética.

São Bernardo é um forte exemplo do significado do associativismo. Reconhecida pela pujança de seu parque fabril, a cidade conta com o Ciesp como aliado na busca por competitividade e crescimento. A entidade desempenha papel fundamental nesse processo, atuando na defesa dos interesses das empresas e na promoção de iniciativas importantes para o desenvolvimento do setor.

O associativismo fortalece a conexão de pessoas e empresas. Evidencia que os desafios de um são enfrentados melhor quando compartilhados por muitos. Viabiliza conquistas! Por isso, como fez em 2024 e seguirá realizando, o Ciesp-São Bernardo homenageia empresas associadas conforme seu tempo de filiação, reconhecendo a dedicação de quem acredita no coletivo, na cooperação e na soma de esforços.

Nesses 63 anos, a entidade provou que o caminho do desenvolvimento industrial é construído com diálogo, representatividade e visão de futuro. A melhor maneira de comemorar é seguir avançando, reforçando a importância de estar associado e de fazer parte de algo maior. Afinal, é assim que está sendo escrita a história da diretoria regional.

Rafael Cervone é o presidente do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) e primeiro vice-presidente da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo). Mauro Miaguti é o diretor-titular do Ciesp-São Bernardo.