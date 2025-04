S.Bernardo não recebe emendas para combate a enchente há 20 anos

O presidente da comissão temporária especial responsável por investigar as causas das enchentes em São Bernardo, Maurício Cardozo (União Brasil), afirmou ao Diário que há duas décadas o município não recebe emendas parlamentares para ajudar no combate a alagamentos.

“As informações que tivemos do Executivo municipal é que ao longo de 20 anos não chegaram emendas parlamentares. Aí o pessoal fica fazendo vídeos de que vai mandar recursos e causou polêmica nos últimos dias”, afirmou o unionista.

O vídeo a que se referiu Cardoso é do vereador João Viana (Cidadania), afirmando que garantiu, via deputado federal Alex Manente (Cidadania), recursos para obras contra enchentes, após as chuvas que atingiram a região na última semana. O incômodo gerado se deve porque a verba ainda não chegou à cidade. Aliás, o próprio Manente, em suas redes, deixa a entender que a emenda ainda estaria por vir.

“Hoje na cidade temos dez piscinões do Estado e seis estações elevatórias de gestão do município. Desde 2009 foram investidos em obras de combate a enchentes R$ 700 milhões. O maior projeto é o Piscinão do Paço Municipal, que integra o Centro Seco, onde se investiu cerca de R$ 372 milhões”, destacou.

Segundo o vereador, apesar da redução das enchentes com as obras executadas, a comissão detectou pontos de alagamento na Vila Império e na Rua Maurício Jacquey, no Rudge Ramos, na Vila Vivaldi, no cruzamento da Marechal com a Prestes Maia, no Galileia e no Santa Maria.

“Alguns desses locais já têm projetos e a estimativa de valores que precisamos para resolver os problemas desses locais. Na Galileia, por exemplo, foi orçado em 2022, para resolver o problema, R$ 23 milhões. Só que estamos em 2025 e esse valor deve estar em torno de R$ 25 milhões”, pontuou.

Maurício Cardozo afirmou que a comissão está fazendo levantamento para verificar as prioridades, a fim de avaliar o que atende mais pessoas dentro dos recursos disponíveis. A próxima reunião do grupo, que na última semana visitou vários pontos de alagamento, como o piscinão da Vila Rosa e o Galileia, será na quarta-feira, após a sessão.