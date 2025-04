Gilvan pilota Fusca cinquentão em Encontro de Carros Antigos

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), aproveitou o I Encontro de Carros Antigos, realizado no Paço, para dar uma volta em um dos carros mais amados dos brasileiros, o Fusca. O evento faz parte dos festejos de aniversário da cidade, que completa 472 anos na próxima terça-feira (8).

A relíquia que Gilvan pilotou é do fotógrafo do Diário André Henriques, que aproveitou para mostrar ao prefeito os acessórios de seu Fusca placa preta (reconhecimento do valor histórico do veículo), que completou 50 anos.

Das 9h às 20 horas deste domingo (6), os amantes dos clássicos puderam conferir cerca de 300 modelos antigos, dos mais diversos anos e marcas, alguns que marcaram época e fizeram história, além de curtir boa música e aproveitar as delícias dos food trucks.

“Vamos andar de Fusca pela cidade? Um evento incrível, com exposição de 300 carros, food trucks, feira de peças e shows, como o da Rockphonic Orchestra. E, claro, aproveitei a oportunidade para dar uma volta no tradicional Fusca”, disse Gilvan.