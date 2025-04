SUS na balança

A criação da Tabela SUS Paulista pelo governo do Estado é importante, mas expõe, com clareza, problema que se arrasta há décadas: a defasagem dos valores pagos pela União por meio do Sistema Único de Saúde. Com recursos próprios do Tesouro estadual, a medida complementa o repasse federal para procedimentos médicos e cirúrgicos em hospitais conveniados. No Grande ABC, a ação já resultou na destinação de mais de R$ 23 milhões para instituições de saúde entre janeiro de 2024 e janeiro de 2025. Embora bem-vinda, essa política estadual reforça fato incontestável: o governo federal precisa, com urgência, revisar os valores da tabela SUS, congelados há quase 20 anos.

A disparidade entre o custo real dos atendimentos e os valores pagos pela União prejudica a capacidade dos municípios de manter a qualidade dos serviços. Procedimentos como cirurgias de apêndice e vesícula, além de partos normais, tiveram reajustes significativos na tabela paulista – o que indica o quanto estavam subvalorizados no sistema nacional. A internação em UTI, por exemplo, teve o valor duplicado pelo Estado. No Grande ABC, região que atende população de 2,7 milhões de pessoas, a diferença se traduz em sobrecarga às prefeituras, que frequentemente precisam arcar com custos extras para garantir atendimento mínimo. O esforço estadual ajuda, mas não resolve o problema estrutural.

Cabe ao Ministério da Saúde liderar reformulação da política de financiamento do sistema. Complementações estaduais não podem substituir o papel constitucional da União. O atual modelo está desalinhado da realidade de hospitais e centros médicos, especialmente os que atendem regiões populosas como o Grande ABC. A estagnação da tabela impede a expansão de serviços, causa filas e compromete a sustentabilidade de instituições. A saúde pública precisa de repasses compatíveis com seus desafios e demandas. Passou da hora de Brasília assumir o protagonismo que lhe cabe e oferecer aos municípios a contrapartida necessária para que o SUS siga funcionando de forma digna e eficiente.