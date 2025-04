Andreenses se destacam na base de gigantes da Capital

Eles vestem camisas diferentes, mas caminham juntos. Enrico Moreira, 6 anos, e Murillo Cabral, 13, nasceram em Santo André e hoje fazem parte das categorias de base de dois dos principais times do País: Corinthians e Palmeiras. A rivalidade histórica entre as equipes não atrapalha a amizade dos garotos, que crescem juntos fora de campo.

A relação entre os pequenos atletas começou justamente por causa do futebol, quando, por diversão, jogaram uma partida juntos em 2023, e desde então, nem mesmo o dérbi abalou a amizade entre os dois. “Por enquanto ainda não jogamos um contra o outro por causa da diferença de idade. Pode acontecer em alguns anos, mas não vamos deixar de ser amigos”, resume Murillo, atualmente no sub-13 do Verdão.

Defendendo clubes que são rivais históricos, a provocação entre os dois existe, mas de forma leve. “É só uma brincadeira, mas sempre vou torcer para o Corinthians ganhar do Palmeiras”, conta Enrico, que se deu bem no último mês, quando viu o Timão bater o rival alviverde e se sagrar campeão paulista pela 31ª vez. Do elenco atual do Corinthians, Enrico tem o holandês Memphis Depay como inspiração, mas seu jogador favorito é o peruano André Carrillo.

Apesar da pouca idade, os dois já carregam histórias de conquistas no futebol. Na última semana, Murillo foi campeão da Liga de Desenvolvimento sub-13 com o Palmeiras, com uma assistência em seis jogos. O andreense joga como ponta-esquerda no Verdão, e tem o argentino Messi, além de Estêvão, apenas quatro anos mais velho que Murillo, como as maiores inspirações.

O palmeirense também já tem patrocínios com marcas como a Adidas, fornecedora de materiais esportivos. “Para ele é uma brincadeira, ele joga para se divertir, mas temos que ensinar e trabalhar o psicológico dele, porque entendemos que não são todas as crianças que passam por isso, e muitas se perdem no caminho do futebol”, explica Gilmar Santos, pai de Murillo.

Pelo lado corintiano, Enrico deu seus primeiros passos no futsal de Santo André, passou pelo Flamengo e hoje é uma das contratações mais jovens da história do Alvinegro. Sua transferência da equipe carioca para o Corinthians virou polêmica nas redes sociais, onde o jovem soma mais de 300 mil seguidores, mas o pai de Enrico, Gustavo Moreira, tenta proteger o filho dos comentários maldosos. “Ele é uma criança, queremos apenas o melhor para o Enrico no futebol. E ele lida bem com as críticas, não deixamos a questão dos seguidores influenciar como ele vai entar em quadra”, relata. Como pivô do sub-7 corintiano, Enrico estreou no time há poucas semanas, no Campeonato Paulista

Além da rivalidade entre os times, os jovens também mostram características distintas no jogo. Murillo, prefere jogar pela torcida. “Não sinto pressão nenhuma em campo, fico tranquilo e gosto mais de dar assistências para os companheiros”, diz. Já Enrico, é marcado pela ousadia. “O que mais gosto de fazer é driblar, e se me provocarem no jogo, também provoco de volta marcando um gol”, diz o pequeno craque. Em comum, o sonho de subir ao gramado para defender a Seleção Brasileira.