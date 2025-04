Signos: veja horóscopo desta segunda-feira (7) para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O universo está em constante movimento, e suas energias podem influenciar diversos aspectos da sua vida, desde o humor até as decisões mais importantes. Os signos recebem vibrações únicas, que podem trazer novas oportunidades ou desafios que exigem atenção e estratégia. Se você é de Sagitário, Capricórnio, Aquário ou Peixes, confira as tendências do horóscopo e descubra como os astros podem impactar seu dia a dia.

Comece a semana explorando novos horizontes no trabalho, Sagita. As estrelas te encorajam a sair da rotina e expandir seus contatos. Aproveite as boas vibrações em casa e na família. Com um astral leve, as questões de romance estão no ar!

Cor: Azul.

O dia é perfeito para comunicação e organização. Aproveite a energia para pôr em ordem o que estiver à sua volta, sejam tarefas pendentes ou coisas para descartar. No trabalho, esteja atenta a boas oportunidades. No amor, equilibre paixão, descontração e diálogo.

Cor: Vermelho.

Prepare-se para novidades financeiras promissoras hoje! Os relacionamentos, incluindo no trabalho, estão fortalecidos, facilitando a formação de novos contatos ou parcerias. A vida amorosa também promete grandes energias e evoluções emocionantes!

Cor: Amarelo.

Segunda-feira é dia de foco no trabalho, Peixes! Concentre- se nas tarefas de rotina e veja o reconhecimento chegar. Invista nos negócios familiares e de casa, confie em seus pontos fortes. Apesar da vida amorosa estar mais calma, seu dia será bem divertido.

Cor: Verde.