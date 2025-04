Veja horóscopo desta segunda-feira (7) para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O que os astros reservam para você hoje? As energias cósmicas influenciam nosso humor, decisões e caminhos. Confira as previsões do horóscopo do dia para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, e descubra como aproveitar as oportunidades e lidar com os desafios que o universo preparou para o seu signo.

Hoje, sua intuição está mais afiada e sua sorte em alta! Use seu charme e habilidades de comunicação no trabalho para conquistar e colaborar. No amor, prepare-se para fazer sucesso com um clima romântico no ar. Escute seu coração e aproveite o dia!

Cor: Rosa.

Mergulhe nas good vibes de Vênus e Saturno hoje! Amizades se iluminam e a imaginação doma cedo. Foco na família: sua base para alcançar metas em todas as áreas. Trabalhos ligados ao lar tem uma chance maior de prosperar. Os amigos podem ajudar na conquista, mas se está comprometido, controle o ciúme!

Cor: Goiaba.

Nesta segunda, Vênus e Saturno ampliam seu brilho profissional! Desafios envolvendo comunicação e novos contatos são sua chance para arrasar com seu raciocínio rápido. Compartilhe suas ideias. Manhã é hora ideal para limar desentendimentos. Na paquera, invista em um bom papo e esteja mais atento ao redor!

Cor: Amarelo.

Ótimas energias para estudar, viajar e trabalhar em equipe é o que move hoje, Câncer. Novas oportunidades de prosperidade aparecem, mas é preciso foco e luta por causa de um desejo de promoção ou uma nova vaga. Aproveite o astral para investir na conquista e se aproximar de quem deseja. Lembre-se, bom humor é chave para entendimento com o seu amor.

Cor: Verde- Esmeralda.