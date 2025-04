Horóscopo: previsão dos signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião desta segunda-feira (7)

O que os astros têm a revelar sobre o seu destino? As influências cósmicas desempenham um papel importante em nosso estado de espírito, em nossas decisões e no rumo que seguimos na vida. Confira as previsões do horóscopo para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião e descubra de que forma o movimento dos planetas pode impactar sua rotina, suas relações e seus planos.

Surpresas te aguardam hoje! Aproveite sua energia confiança para brilhar no trabalho, resolver pendências e investir em seus projetos. Sua habilidade para fazer ajustes estará em alta! Na vida pessoal, prepare-se para apimentar a intimidade, seja na conquista ou com quem já ama.

Cor: Azul-Claro.

Hoje, a vontade de diminuir o ritmo pode surgir, mas trabalhar nos bastidores te dará um impulso extra! Conte com a ajuda de alguém próximo se necessário. Seu romance recebe um toque mágico dos astros, mesmo se as coisas estiverem mais lentas.

Cor: Preto.

Semana agitada à frente! Concentre-se e colha os frutos do seu esforço. Estude, invista no seu sucesso e abra-se para as oportunidades. As amizades estão protegidas e o amor na sintonia perfeita.

Cor: Pink.

Hoje é dia de turbinar a ambição! Com dedicação, sua imagem profissional vai se destacar. Pense em mudanças na vida profissional, seja uma troca de emprego ou uma nova oportunidade. E mais, Vênus e Saturno estão a favor, trazendo sorte extra pra você! Prepare-se para surpresas agradáveis no amor e na paquera.

Cor: Magenta.