Regina Duarte é um nome que a Globo tem na mira para ‘Três Graças’

Regina Duarte, longe das novelas da Globo desde Tempo de Amar, produzida em 2017, é um nome muito cotado para fazer uma das principais personagens de Três Graças, substituta de Vale Tudo.

A participação dela nas comemorações dos 60 anos da emissora, depois de um longo período afastada da casa, passou a todos o sinal de reaproximação estratégica.

E pode ser por aí, dependendo, claro, do que irá acontecer a partir do start das necessárias conversas e negociações.

Regina esteve envolvida com política, colocando-se em posição de confronto com os que não pensam como ela. Mas, como atriz, e isso desde muito tempo, sempre foi reconhecida entre as melhores.

Só resta aguardar as cenas dos próximos capítulos.

TV tudo

Bastidor – 1 Walter Zagari e Paulo Franco, nomes conhecidos do mercado, passaram praticamente toda a tarde da última quinta-feira reunidos com Douglas Tavolaro na CNBC Times Brasil. Em primeiro lugar, claro, um reencontro de antigos companheiros da Record. Bastidor – 2 Independentemente do café amigo, Tavolaro, Zagari e Paulo Franco avançaram na discussão de alguns projetos voltados para o entretenimento. Trata-se de uma nova faixa que o canal de negócios poderá lançar na sua linha de programação. Vale acrescentar Sobre este novo lance da CNBC, vale acrescentar que a ideia inicial é trabalhar com duas horas diárias. Mas, claro, que sempre voltado ao tema negócios. Tá difícil Alguém já disse que os presos somos nós, porque a bandidagem está livre, solta nas ruas. Pior é que as tentativas de golpe passaram a invadir a intimidade de todos. Faça a conta você mesmo de quantas vezes o seu celular toca com apliques os mais diferentes. Próxima das seis Lídio, um locutor de rádio, será o personagem de Tony Tornado em Êta Mundo Melhor!, substituta de Garota do Momento na faixa das 18h da Globo. Criada e escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, esta continuação de Êta Mundo Bom! inicia gravações a partir da próxima segunda, com Sergio Guizé e Larissa Manoela entre os protagonistas. Meio no escuro Vale esclarecer que, por parte do SBT e da sua direção, existe, sim, o desejo de colocar muita coisa em prática. Mas em termos concretos, data hoje, ainda não existe nada. Por exemplo Boninho, em parceria com a casa, está sendo consultado e tem tentado também opinar em diversas frentes. Mas o foco dele será o The Voice, antes, e o reality depois.

Por outra Sobre o Vem Pra Cá, um dos desejos para as manhãs, dificilmente vai acontecer alguma coisa tão imediatamente assim. E mesmo com o comercial dando força. Na faixa da manhã, a possibilidade de encurtar o Primeiro Impacto e voltar com desenhos passou a ser considerada. Dona O grupo Roupa Nova, responsável por vários temas de novelas, estará na programação especial de 60 anos da Globo, na homenagem a Roque Santeiro. Dona, regravada pelo grupo em 1985 e destaque daquela trilha, é uma canção de Sá & Guarabira.<EM>

Time fechado Mirelle Moschella (foto) está escalada para apresentar o noticiário esportivo do novo Bora Brasil na Band, a partir do dia 14. O programa terá o comando de Rodrigo Alvarez, Cynthia Martins e Patrícia Rocha, e também alguns colunistas. Kaká Novelas (Band FM) vai falar sobre o universo das celebridades e André Coutinho, turismo, na mesma pegada do que já faz na BandNews FM e na BandNews TV. Bate-Rebate - O SBT, nesta terça-feira, devido às transmissões da Liga dos Campeões e Sul-Americana, não exibirá a novela A Caverna Encantada. - A Paramount anunciou Bruno Gagliasso, Jeniffer Nascimento, Diego Martins e Tatá Estaniecki para a dublagem de Smurfs, que estreia nos cinemas em 17 de julho. - Programa do Galvão Bueno vai para o seu segundo dia de exibição na Band. Expectativa de uma audiência melhor. - Fica o aviso: Geraldo Luís, sem censura, abrindo o coração, é o convidado do nosso programa, amanhã, 19h. - O ministro do Turismo, Celso Sabino, é o convidado do Roda Viva, nesta segunda, 22h, na TV Cultura. - Começam no mês que vem as filmagens de Minha Querida Alice, que terá Rafa Kalimann e Jackson Antunes como protagonistas. - Ainda no elenco, Emílio Orciollo Netto e Bruno Cabrerizo. - Voltando ao SBT, sobre o Casos de Família e seu possível retorno, silêncio em cima. - Apesar dos pilotos e testes com alguns apresentadores. - O capítulo de Vale Tudo, no dia 28, será marcado pela chegada de Odete Roitman (Deborah Bloch) à trama.

C’est fini

A Globo completa 60 anos próximo dia 26 de abril, um sábado. Os festejos começam dia 24 com uma edição especial do Vídeo Show. No dia 25, o Globo Repórter explora a história da emissora e a programação segue, até o grande show, programado para o dia 28. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Colaborou José Carlos Nery