Fãs cobram Olivia Rodrigo por esquecer show em estádio no Brasil

O Brasil cobra, e Olivia Rodrigo está no centro de uma polêmica. A cantora pop, que encantou milhares de fãs com sua Guts Tour em terras brasileiras, virou alvo de críticas nas redes sociais após publicar uma legenda polêmica em seu Instagram. “Cidade do México! Meu primeiro estádio e meu primeiro balão de ar quente. Uma das minhas semanas favoritas de todas. Muito obrigada”, escreveu a artista, comemorando o show.



LEIA MAIS: Olivia Rodrigo faz terapia coletiva no Lollapalooza

O problema? Poucos dias antes, Olivia havia se apresentado em Curitiba, no Estádio Couto Pereira — uma performance que havia sido amplamente divulgada como seu primeiro show em estádio da carreira. A publicação foi vista pelos fãs brasileiros como uma espécie de apagamento, e a resposta veio rápida e furiosa nos comentários.



Indignados, os brasileiros invadiram o post para lembrar a cantora de onde, de fato, tudo começou no quesito estádio. “Amiga seu first stadium foi Curitiba”, disparou uma fã. “Linda, amor, mas seu primeiro estádio foi no Brasil”, escreveu outra. O tom foi de brincadeira, mas com uma ponta de ressentimento. “Show de Curitiba: simplesmente não existo”, ironizou um perfil. “Aí, você pegou pesado, Olívia! Mexeu com o país errado! Primeiro estádio foi no Brasil! Vem pedir desculpas”, comentou um seguidor. Outros partiram para a provocação direta: “No Brasil você se apresentou numa loja de departamento?” ou “Meu Deus, você vai me fazer defender Curitiba”.



LEIA MAIS: Olivia Rodrigo se surpreende com fãs brasileiros em show pré-Lollapalooza; veja vídeo

Em meio à revolta generalizada, uma das dançarinas da turnê tentou colocar panos quentes. Em uma suposta resposta a um fã, ela escreveu: “Acho que todos nós vimos o Brasil mais como uma arena ao ar livre, porque tinha a capacidade dos nossos shows em arena. O México tinha o número médio de público para um ‘estádio’ na América, então talvez seja por isso. Por mais que eu adorasse, tento não estressá-la ou trazer esse tipo de coisa pra ela, porque ela já tem muita coisa pra lidar. Mas ela ama vocês demais e aqueles shows no Brasil significaram o mundo pra ela e pra todos nós.”



A explicação, porém, não foi suficiente para acalmar os ânimos. Muitos fãs continuaram exigindo uma retratação da cantora e defenderam a importância simbólica da apresentação em Curitiba — que, além de marcar sua estreia em estádios, foi o pontapé inicial de sua aguardada turnê brasileira. O silêncio de Olivia, até o momento, só tem alimentado o ressentimento de quem viu sua cidade e seu país serem deixados de fora de um marco tão importante.