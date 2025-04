Anchieta e Imigrantes: motoristas enfrentam lentidão em direção à Capital

Motoristas que seguem em direção à capital paulista enfrentam trechos de lentidão nas rodovias Anchieta e Imigrantes na manhã desta segunda-feira (7). De acordo com atualização da concessionária Ecovias às 6h56, o congestionamento é causado pelo alto fluxo de veículos.



Na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, há pontos de retenção do km 20 ao km 17 e do km 13 ao km 10. Já na Rodovia dos Imigrantes, também no sentido capital, o tráfego é lento do km 20 ao km 14.



A Interligação Baixada, no sentido Anchieta, também apresenta lentidão entre o km 1,8 e o km 0,1.



A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), segue monitorando o tráfego e recomenda que os motoristas redobrem a atenção nos trechos com maior movimento.