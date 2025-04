Grande ABC possui 1.267 vagas de trabalho na semana

Os serviços de recolocação profissional das prefeituras do Grande ABC têm nessa semana 1.267 vagas de emprego. São postos para todos os níveis de escolaridade.

A Casa do Trabalhador de Mauá oferece 609 postos.Os maiores números de vagas disponíveis são para operador de telemarketing, inclusive PCDs (200), auxiliar de logística (inclusive PCDs), atendente de lanchonete, ajudante de produção, controladora de acesso, gerente de supermercado e operador de empilhadeira. Existem seis vagas abertas para início imediato. As oportunidades são para padeiro (duas), ajudante de padeiro (duas) e repositor em supermercado (duas). A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

Os interessados também podem se inscrever no canal de informações da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo pelo WhatsApp, acessando o link https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Em São Caetano são 560 vagas. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego. Lá será possível ver as ofertas e formalizar a candidatura.

Em Santo André são 49 vagas abertas, que podem ser consultadas pelo App da Carteira de Trabalho Digital. O acesso ao portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. O destaque fica para as dez oportunidades de controlador de acesso.

Para atendimento presencial comparecer no CPETR, na Praça IV Centenário, 01, Centro.

O Posto Atende Fácil de Ribeirão Pires tem 49 oportunidades de emprego. Os destaques são as 15 vagas de auxiliar de confeiteiro e as dez de repositor de mercadorias.

A seleção das vagas acontece no Posto Atende Fácil, em Ribeirão Pires, localizado na Rua Capitão José Gallo, 55 – Centro. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4824-4282.